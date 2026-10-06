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Овсяные кексы с яблоками на кефире: рецепт полезной выпечки
Это полезная, ароматная выпечка, где вместо пшеничной муки используем овсяные хлопья.
Кексы получаются вкусными, мягкими и станут отличным дополнением к чашечке чая или кофе.
Ингредиенты
- овсяные хлопья
- 1 стакан (быстрого приготовления)
- кефир
- 220 мл
- яйца куриные
- 1 шт.
- сахар
- 2-3 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- корица молотая
- 0,5 ч. л.
- соль
- щепотка
Овсяные хлопья залейте кефиром комнатной температуры и оставьте на 15 минут.
Добавьте яйцо, сахар, разрыхлитель, корицу, соль и тщательно перемешайте.
Яблоки очистите от кожицы, сердцевины, натрите на крупную терку, выложите в овсяную массу и аккуратно перемешайте до однородного состояния.
Тесто разложите по силиконовым формочкам для кексов, заполняя на 2/3 объема.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.
Достаньте из духовки, слегка остудите и выньте из формочек.
Советы:
Если у вас формочки металлические, смажьте их растительным маслом.
Кефир используйте любой жирности.