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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
481
Время на прочтение
1 мин

Овсяные кексы с яблоками на кефире: рецепт полезной выпечки

Это полезная, ароматная выпечка, где вместо пшеничной муки используем овсяные хлопья.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
187 ккал
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Овсяные кексы с яблоками на кефире

Овсяные кексы с яблоками на кефире / © Credits

Кексы получаются вкусными, мягкими и станут отличным дополнением к чашечке чая или кофе.

Ингредиенты

овсяные хлопья
1 стакан (быстрого приготовления)
кефир
220 мл
яйца куриные
1 шт.
сахар
2-3 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
корица молотая
0,5 ч. л.
соль
щепотка

  1. Овсяные хлопья залейте кефиром комнатной температуры и оставьте на 15 минут.

  2. Добавьте яйцо, сахар, разрыхлитель, корицу, соль и тщательно перемешайте.

  3. Яблоки очистите от кожицы, сердцевины, натрите на крупную терку, выложите в овсяную массу и аккуратно перемешайте до однородного состояния.

  4. Тесто разложите по силиконовым формочкам для кексов, заполняя на 2/3 объема.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут, готовность проверяйте деревянной шпажкой или зубочисткой.

  6. Достаньте из духовки, слегка остудите и выньте из формочек.

Советы:

  • Если у вас формочки металлические, смажьте их растительным маслом.

  • Кефир используйте любой жирности.

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