Овсяные оладьи, которые понравятся вашим детям: простой рецепт от Евгения Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко регулярно в своем Instagram делится полезными рецептами. Если вы не знаете, что еще можно приготовить на завтрак, попробуйте овсяные оладьи.

Это очень простые в приготовлении оладьи, которые могут стать любимым завтраком вашего ребенка и не только ребенка. Евгений предлагает заменить в рецепте сахар на сладкий банан и завтрак станет еще более полезным.

"Для приготовления нужно взять 200 г плющенных овсяных хлопьев залейте 200 мл молока на 20 минут. Отдельно потолчите вилкой 1 банан (такой почти коричневый, очень ароматный и сладкий). Когда хлопья впитают молоко – добавьте 1 яйцо, 2ст.л. муки, 1ч.л. разрыхлителя, щепотку соли и банан. Хорошо все перемешайте и жарьте на разогретой сковороде по 2-3 минуты с каждой стороны", - пишет Клопотенко.

И предлагает готовить эти блинчики вместе с детьми. "Во-первых, им будет в кайф играть с вязким тестом. Во-вторых, они изучат, как здоровые продукты могут быть крутыми".

Ранее шеф-повар делился лайфхаком, как быстро приготовить гречку и кус-кус, чтобы не варить крупы.

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