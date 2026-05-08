Овсяный хлеб: рецепт богатого клетчаткой блюда

Особенность приготовления хлеба в том, что в его состав входят овсяные хлопья, которые очень богаты клетчаткой.

Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Овсяный хлеб получается полезным, мягким, с приятным ароматом, вкусом и отлично подойдет как на завтрак, так и на перекус.

Ингредиенты

овсяные хлопья
150 г
мука пшеничная
400-450 г
вода
450 мл
дрожжи сухие
8 г
растительное масло
2,5 ст. л. + для смазывания формы и хлеба
сахар
1 ч. л.
соль
1 ч. л. (с горкой)
кунжут
семечки подсолнечные, тыквы

  1. В овсяные хлопья влейте половину теплой воды и оставьте на 10-15 минут для набухания.

  2. Для опары: в оставшуюся теплую воду всыпьте дрожжи, сахар, и оставьте в теплом месте на 10-15 минут до появления пенной шапочки.

  3. Соедините опару, овсяные хлопья, масло растительное, соль, всыпьте просеянную муку и замесите тесто (оно должно быть немного липким).

  4. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, оно должно увеличиться в два раза.

  5. Форму смажьте растительным маслом, выложите тесто, разровняйте его, сверху смажьте растительным маслом, посыпьте кунжутом, семечками и дайте еще тесту подойти 30-40 минут.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Перед нарезкой хлеба, дайте ему немного остыть.

