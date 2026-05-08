Овсяный хлеб: рецепт богатого клетчаткой блюда
Особенность приготовления хлеба в том, что в его состав входят овсяные хлопья, которые очень богаты клетчаткой.
Овсяный хлеб получается полезным, мягким, с приятным ароматом, вкусом и отлично подойдет как на завтрак, так и на перекус.
Ингредиенты
- овсяные хлопья
- 150 г
- мука пшеничная
- 400-450 г
- вода
- 450 мл
- дрожжи сухие
- 8 г
- растительное масло
- 2,5 ст. л. + для смазывания формы и хлеба
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- 1 ч. л. (с горкой)
- кунжут
- семечки подсолнечные, тыквы
В овсяные хлопья влейте половину теплой воды и оставьте на 10-15 минут для набухания.
Для опары: в оставшуюся теплую воду всыпьте дрожжи, сахар, и оставьте в теплом месте на 10-15 минут до появления пенной шапочки.
Соедините опару, овсяные хлопья, масло растительное, соль, всыпьте просеянную муку и замесите тесто (оно должно быть немного липким).
Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, оно должно увеличиться в два раза.
Форму смажьте растительным маслом, выложите тесто, разровняйте его, сверху смажьте растительным маслом, посыпьте кунжутом, семечками и дайте еще тесту подойти 30-40 минут.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.
Советы:
Перед нарезкой хлеба, дайте ему немного остыть.