Паляница: рецепт культового блюда

Кулинарный блогер Лилия Цвит поделилась рецептом настоящей украинской паляницы и рассказала историю этого блюда.

Паляница — это круглый плоский хлеб, который пекся не внутри печи, а на самой раскаленной поверхности печи с обеих сторон, методом жарки теста без жира. Поэтому и название - от слова "печь". Особенность в том, что такой хлеб часто готовят без дрожжей, на соде. Также паляницы не резали ножом, а ломали (отщипывали) кусочки, поэтому во многих регионах Украины эти паляницы называют "ощипками".

Слово "паляница" за дни войны стало паролем, с помощью которого можно отличить украинца от оккупанта. Кроме того, рецепт сейчас актуален, как никогда, потому что паляницу можно легко приготовить на сковороде, без дрожжей, из простейших продуктов, что важно в военное время.

"…Я за тії паляниці та й давай тікати!" — поется в украинском народная песня "А я все дивлюся, де моя Маруся".

Я помню, что бабушка пекла паляницы на соде и простокваше, если не было дрожжей. Готовила их на сковороде без растительного масла, обжарив с обеих сторон. Потом складывала в кучку и накрывала полотенцем, чтобы подошли. Это было так вкусно! Паляницы были толщиной 2-3 см. Румяные, пухленькие. Было много вариантов, как употреблять в пищу паляницы. Их смазывали медом, как в колядках ("…Дайте з медом паляниці, а без меду не така…"), смазывали маслом, шкварками (топленое сало), жареным луком на растительном масле, сметаной, натирали чесноком и т.д.

Это действительно вкусное старинное украинское блюдо!

Ингредиенты на 5 штук диаметром 15 см:

кефир – 2 ст. (500 мл)

сахар – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

специи – по желанию

сода – 1 ч. л. с верхом

уксус – 1 ст. л.

мука – 800 г (~24 ст. л.)

*в видео готовлю на полпорции

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