Пампушки с чесноком: простой рецепт

Что может быть лучше, чем борщ с чесночными пампушками.

Пампушки с чесноком – это не просто вкусное дополнение к борщу, а настоящая роскошь для вкусовых рецепторов.

Кулинарный блогер Кристина Брзак поделилась рецептом приготовления необыкновенно вкусных и рыхлых пампушек с чесноком.

Ингредиенты Мука 370 г Сахар 30 г Соль 10 г Свежие дрожжи 20 г Молоко 180 мл Сливочное масло 130 г Яйцо 3 шт Чеснок 2-3 зубчика Укроп по вкусу

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи. В большой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте 60 г мягкого сливочного масла, 1 яйцо и 1 желток. Смешайте до образования мягкого теста. Если тесто слишком липкое, можно добавить немного муки.

Оставьте его отдохнуть в течение 1 часа. Разделите тесто на 10-12 равных частей и сформуйте шарики. Поместите пампушки в форму для выпечки и оставьте на 40 минут. Смешайте 30 мл молока и 1 яйцо. Смажьте этой смесью пампушки. Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте в течение 30 минут.

Пока пампушки выпекаются, растопите 70 г масла, добавьте мелко нарезанный чеснок, укроп и соль по вкусу. После выпекания смажьте их этой смесью.

Готово.

Пампушки с чесноком – это не просто блюдо, а настоящее шедевр украинской кулинарии.

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