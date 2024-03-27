Пампушки с чесноком: простой рецепт

Что может быть лучше, чем борщ с чесночными пампушками.
Пампушки с чесноком – это не просто вкусное дополнение к борщу, а настоящая роскошь для вкусовых рецепторов.
Кулинарный блогер Кристина Брзак поделилась рецептом приготовления необыкновенно вкусных и рыхлых пампушек с чесноком.
Ингредиенты
- Мука
- 370 г
- Сахар
- 30 г
- Соль
- 10 г
- Свежие дрожжи
- 20 г
- Молоко
- 180 мл
- Сливочное масло
- 130 г
- Яйцо
- 3 шт
- Чеснок
- 2-3 зубчика
- Укроп
- по вкусу
Приготовление
В теплом молоке растворите дрожжи. В большой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте 60 г мягкого сливочного масла, 1 яйцо и 1 желток. Смешайте до образования мягкого теста. Если тесто слишком липкое, можно добавить немного муки.
Оставьте его отдохнуть в течение 1 часа. Разделите тесто на 10-12 равных частей и сформуйте шарики. Поместите пампушки в форму для выпечки и оставьте на 40 минут. Смешайте 30 мл молока и 1 яйцо. Смажьте этой смесью пампушки. Разогрейте духовку до 180 ° C и выпекайте в течение 30 минут.
Пока пампушки выпекаются, растопите 70 г масла, добавьте мелко нарезанный чеснок, укроп и соль по вкусу. После выпекания смажьте их этой смесью.
Готово.
@kbrzak inst: brzak__kristina Самые вкусные пончики с чесноком 370 г муки 30 г сахара 10 г соли 20 г свежих дрожжей 150 г теплого молока 60 г мягкого сливочного масла 1 яйцо + 1 желток для смазки 2 л я 70 г растопленного масла 2-3 зубчика чеснока Укроп Соль #пампушки #пампушкисчасником #пампушкирецепт #пампушкидоборща #борщ #украинская кухня ♬ Famous Mozart's Turkish March(872150) — East Valley Music
Пампушки с чесноком – это не просто блюдо, а настоящее шедевр украинской кулинарии.
Читайте также:
- Тост с авокадо и яйцом: полезный рецепт
- Соленая карамель: рецепт приготовления от шеф-повара
- Апельсиновый кекс: легкий и вкусный рецепт
- Морковный торт: полезный и вкусный рецепт
- Сырные пирожки: вкусный и быстрый рецепт