Пампушки с чесноком: рецепт традиционного украинского блюда

Пампушки с чесноком – это традиционная украинская выпечка. Они обычно подаются к горячим первым блюдам, особенно к борщу.

Эти маленькие булочки мгновенно возбуждают аппетит. Приготовьте такие пампушки в духовке из дрожжевого теста, а затем полейте чесночным соусом.

Ингредиенты

мука – 400 г

вода – 150 мл

дрожжи живые – 10 г

масло растительное 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

Для смазывания булочек:

вода – 2 ст. л.

масло растительное – 2 ст. л.

чеснок – 3 зубчика

укроп – 40 г

соль – щепотка

Приготовление

В миску просейте муку, добавьте дрожжи, соль и сахар. Перемешайте. Сделайте в муке углубление и постепенно влейте теплую воду. Перемешайте и вымесите тесто 15 минут. Если тесто липнет к рукам, смажьте растительным маслом.

Тесто сформируйте в шар, накройте. Поставьте в теплое место для подъема (тесто увеличится вдвое и станет воздушным и пористым).

Рабочую поверхность и руки смажьте растительным маслом, тесто разделите на 15 равных частей. Сформируйте шарики.

Выложите их на смазанный маслом противень на расстоянии друг от друга. Накройте и оставьте еще на 20 минут.

Выпекайте пампушки в заранее разогретой духовке при 190 градусах 25-30 минут до румяности.

Для смазывания булочек: чеснок пропустите через пресс, добавьте мелко нарезанный укроп, растительное масло, воду и соль. Перемешайте.

Готовые пампушки достаньте с духовки и смажьте сразу чесночной смесью.

Советы

Пампушки по желанию делайте любых размеров.

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