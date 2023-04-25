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Пампушки с чесноком: рецепт традиционного украинского блюда

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
41
Время на прочтение
2 мин
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Пампушки с чесноком: рецепт традиционного украинского блюда

Фото: Credits

Пампушки с чесноком – это традиционная украинская выпечка. Они обычно подаются к горячим первым блюдам, особенно к борщу.

Эти маленькие булочки мгновенно возбуждают аппетит. Приготовьте такие пампушки в духовке из дрожжевого теста, а затем полейте чесночным соусом.

Ингредиенты

  • мука – 400 г
  • вода – 150 мл
  • дрожжи живые – 10 г
  • масло растительное 2 ст. л.
  • сахар – 1 ст. л.
  • соль – 0,5 ч. л.

Для смазывания булочек:

  • вода – 2 ст. л.
  • масло растительное – 2 ст. л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • укроп – 40 г
  • соль – щепотка

Приготовление

В миску просейте муку, добавьте дрожжи, соль и сахар. Перемешайте. Сделайте в муке углубление и постепенно влейте теплую воду. Перемешайте и вымесите тесто 15 минут. Если тесто липнет к рукам, смажьте растительным маслом.

Тесто сформируйте в шар, накройте. Поставьте в теплое место для подъема (тесто увеличится вдвое и станет воздушным и пористым).

Рабочую поверхность и руки смажьте растительным маслом, тесто разделите на 15 равных частей. Сформируйте шарики.

Выложите их на смазанный маслом противень на расстоянии друг от друга. Накройте и оставьте еще на 20 минут.

Выпекайте пампушки в заранее разогретой духовке при 190 градусах 25-30 минут до румяности.

Для смазывания булочек: чеснок пропустите через пресс, добавьте мелко нарезанный укроп, растительное масло, воду и соль. Перемешайте.

Готовые пампушки достаньте с духовки и смажьте сразу чесночной смесью.

Советы

  • Пампушки по желанию делайте любых размеров.

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Дата публикации
Просмотры
41
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