Пампушки с чесноком: рецепт традиционного украинского блюда

Пампушки с чесноком – это традиционная украинская выпечка. Они обычно подаются к горячим первым блюдам, особенно к борщу.
Эти маленькие булочки мгновенно возбуждают аппетит. Приготовьте такие пампушки в духовке из дрожжевого теста, а затем полейте чесночным соусом.
Ингредиенты
- мука – 400 г
- вода – 150 мл
- дрожжи живые – 10 г
- масло растительное 2 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- соль – 0,5 ч. л.
Для смазывания булочек:
- вода – 2 ст. л.
- масло растительное – 2 ст. л.
- чеснок – 3 зубчика
- укроп – 40 г
- соль – щепотка
Приготовление
В миску просейте муку, добавьте дрожжи, соль и сахар. Перемешайте. Сделайте в муке углубление и постепенно влейте теплую воду. Перемешайте и вымесите тесто 15 минут. Если тесто липнет к рукам, смажьте растительным маслом.
Тесто сформируйте в шар, накройте. Поставьте в теплое место для подъема (тесто увеличится вдвое и станет воздушным и пористым).
Рабочую поверхность и руки смажьте растительным маслом, тесто разделите на 15 равных частей. Сформируйте шарики.
Выложите их на смазанный маслом противень на расстоянии друг от друга. Накройте и оставьте еще на 20 минут.
Выпекайте пампушки в заранее разогретой духовке при 190 градусах 25-30 минут до румяности.
Для смазывания булочек: чеснок пропустите через пресс, добавьте мелко нарезанный укроп, растительное масло, воду и соль. Перемешайте.
Готовые пампушки достаньте с духовки и смажьте сразу чесночной смесью.
Советы
- Пампушки по желанию делайте любых размеров.
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