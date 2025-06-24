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Пампушки с чесноком: рецепт идеального дополнения к борщу
Когда речь заходит о борще, в воображении сразу возникает ароматный пар от тарелки, ложка сметаны сверху и, конечно же, пышные, душистые пампушки с чесноком.
Но если вы придерживаетесь растительного питания, в украинской кухне есть решение — постные пампушки с чесночной намазкой, которые не уступают классическому варианту ни по аромату, ни по вкусу. А главное, готовить их легко и из привычных ингредиентов, об этом рассказала фудблогер Юлия Сенич.
Ингредиенты
Для теста
Вода 250 мл
Сухие дрожжи 1 ч. л
Сахар 1,5 ст. л.
Соль ½ ч. л
Просеянная пшеничная мука 450 г
Масло 50 мл
Для чесночной намазки
Чеснок 5-6 зубчиков
Масло 30 мл
Соль
Кипяченая вода 40 мл
Свежая зелень
Приготовление
В миске смешайте теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Дайте дрожжам активироваться в течение 10 мин.
Влейте масло, постепенно добавьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто.
Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа — тесто должно увеличиться вдвое. Чтобы тесто подходило быстрее, поставьте миску в слегка теплую (но выключенную) духовку или возле батареи.
После подъема тесто обомните и разделите на 12-15 одинаковых частей.
Сформируйте из них ровные шарики и выложите на противень, застеленный пергаментом, оставьте небольшое пространство между ними.
Накройте полотенцем и дайте «отдохнуть» еще 30-40 мин. За это время шарики слегка вырастут и станут еще мягче.
Разогрейте духовку до 180°C.
Выпекайте пончики 25-30 мин, пока они не станут румяными и ароматными. Для золотистой корочки можно слегка смазать верх пончиков маслом перед выпеканием.
Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс.
Добавьте соль, масло, воду и измельченную зелень, хорошо перемешайте.
Еще горячие пончики щедро смажьте чесночной намазкой — они впитают аромат и станут сочными.
Подавайте обязательно горячими или теплыми — именно так они самые вкусные.
Постные пампушки с чесноком — это настоящий гастрономический символ украинской кухни, который не теряет актуальности даже в самом современном меню. Попробуйте приготовить их по этому рецепту и они точно станут частью ваших кулинарных традиций. А в сочетании с тарелкой наваристого борща — это будет не просто обед, а теплая история с ароматом дома.