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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Пампушки с чесноком: рецепт идеального дополнения к борщу

Когда речь заходит о борще, в воображении сразу возникает ароматный пар от тарелки, ложка сметаны сверху и, конечно же, пышные, душистые пампушки с чесноком.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пампушки с чесноком

Пампушки с чесноком / © Credits

Но если вы придерживаетесь растительного питания, в украинской кухне есть решение — постные пампушки с чесночной намазкой, которые не уступают классическому варианту ни по аромату, ни по вкусу. А главное, готовить их легко и из привычных ингредиентов, об этом рассказала фудблогер Юлия Сенич.

Ингредиенты

Для теста

  • Вода 250 мл

  • Сухие дрожжи 1 ч. л

  • Сахар 1,5 ст. л.

  • Соль ½ ч. л

  • Просеянная пшеничная мука 450 г

  • Масло 50 мл

Для чесночной намазки

  • Чеснок 5-6 зубчиков

  • Масло 30 мл

  • Соль

  • Кипяченая вода 40 мл

  • Свежая зелень

Приготовление

  1. В миске смешайте теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Дайте дрожжам активироваться в течение 10 мин.

  2. Влейте масло, постепенно добавьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто.

  3. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа — тесто должно увеличиться вдвое. Чтобы тесто подходило быстрее, поставьте миску в слегка теплую (но выключенную) духовку или возле батареи.

  4. После подъема тесто обомните и разделите на 12-15 одинаковых частей.

  5. Сформируйте из них ровные шарики и выложите на противень, застеленный пергаментом, оставьте небольшое пространство между ними.

  6. Накройте полотенцем и дайте «отдохнуть» еще 30-40 мин. За это время шарики слегка вырастут и станут еще мягче.

  7. Разогрейте духовку до 180°C.

  8. Выпекайте пончики 25-30 мин, пока они не станут румяными и ароматными. Для золотистой корочки можно слегка смазать верх пончиков маслом перед выпеканием.

  9. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс.

  10. Добавьте соль, масло, воду и измельченную зелень, хорошо перемешайте.

  11. Еще горячие пончики щедро смажьте чесночной намазкой — они впитают аромат и станут сочными.

  12. Подавайте обязательно горячими или теплыми — именно так они самые вкусные.

Постные пампушки с чесноком — это настоящий гастрономический символ украинской кухни, который не теряет актуальности даже в самом современном меню. Попробуйте приготовить их по этому рецепту и они точно станут частью ваших кулинарных традиций. А в сочетании с тарелкой наваристого борща — это будет не просто обед, а теплая история с ароматом дома.

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