Пампушки с чесноком: рецепт идеального дополнения к борщу

Пампушки с чесноком / © Credits

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Но если вы придерживаетесь растительного питания, в украинской кухне есть решение — постные пампушки с чесночной намазкой, которые не уступают классическому варианту ни по аромату, ни по вкусу. А главное, готовить их легко и из привычных ингредиентов, об этом рассказала фудблогер Юлия Сенич.

Ингредиенты

Для теста

Вода 250 мл

Сухие дрожжи 1 ч. л

Сахар 1,5 ст. л.

Соль ½ ч. л

Просеянная пшеничная мука 450 г

Масло 50 мл

Для чесночной намазки

Чеснок 5-6 зубчиков

Масло 30 мл

Соль

Кипяченая вода 40 мл

Свежая зелень

Приготовление

В миске смешайте теплую воду, дрожжи, сахар и соль. Дайте дрожжам активироваться в течение 10 мин. Влейте масло, постепенно добавьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа — тесто должно увеличиться вдвое. Чтобы тесто подходило быстрее, поставьте миску в слегка теплую (но выключенную) духовку или возле батареи. После подъема тесто обомните и разделите на 12-15 одинаковых частей. Сформируйте из них ровные шарики и выложите на противень, застеленный пергаментом, оставьте небольшое пространство между ними. Накройте полотенцем и дайте «отдохнуть» еще 30-40 мин. За это время шарики слегка вырастут и станут еще мягче. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте пончики 25-30 мин, пока они не станут румяными и ароматными. Для золотистой корочки можно слегка смазать верх пончиков маслом перед выпеканием. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс. Добавьте соль, масло, воду и измельченную зелень, хорошо перемешайте. Еще горячие пончики щедро смажьте чесночной намазкой — они впитают аромат и станут сочными. Подавайте обязательно горячими или теплыми — именно так они самые вкусные.

Постные пампушки с чесноком — это настоящий гастрономический символ украинской кухни, который не теряет актуальности даже в самом современном меню. Попробуйте приготовить их по этому рецепту и они точно станут частью ваших кулинарных традиций. А в сочетании с тарелкой наваристого борща — это будет не просто обед, а теплая история с ароматом дома.