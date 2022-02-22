Панкейки - американские блины к завтраку

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко предлагает приготовить традиционные американские панкейки, которые любят подавать на завтрак в США и Канаде.
Блины готовили еще древние греки, и у каждой народности есть свои варианты этих лакомств. Мы привыкли печь тонкие блины размером со сковородку. Датские блины - еблескивер - больше напоминают пончики. А венгерские плацинды фаршируют изюмом и грецкими орехами и поливают растопленным шоколадом. Я же предлагаю приготовить традиционные американские панкейки, которые любят подавать на завтрак в США и Канаде.
Ингредиенты:
- 250 мл молока
- 170 г муки
- 40 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 3 ст. л. сахара
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 1/4 ч. л. соли
Приготовление пошагово:
1. Растапливаем сливочное масло. В отдельной миске смешиваем сухие ингредиенты: муку, соль и разрыхлитель.
2. В большую по объему емкость вбиваем яйцо, засыпаем ванильный сахар и сахарный песок, немного перемешиваем. Затем добавляем молоко и растопленное масло. Перемешиваем, доводя до однородной консистенции. Сюда же вводим сухие ингредиенты и хорошо перемешиваем.
3. Выпекаем панкейки на сухой сковороде без масла. Набираем тесто столовой ложкой и наливаем в центр сковороды. Как только на поверхности появятся первые пузырьки, можно аккуратно переворачивать на другую сторону. Повторяем процедуру, пока не закончится тесто.
4. Подавать готовые пышные панкейки можно с медом, сиропами, вареньем и свежими фруктами. Это уже зависит от ваших предпочтений и фантазии.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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