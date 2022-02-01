Панкейки: рецепт вкусного завтрака

Панкейки с кленовым сиропом – традиционный для американцев и канадцев завтрак.
Что же такое панкейки и чем они хороши? Панкейки – это нечто среднее между привычными нам блинами и оладьями, а хороши они тем, в частности, что жарятся на сухой сковороде, а значит, получаются достаточно диетическими и нежирными.
Ингредиенты:
- 200 мл молока
- 140 г муки
- 1 яйцо
- 40 г сливочного масла
- 25 г сахара
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- щепотка соды
- щепотка соли
Приготовление
Сначала приготовить сухую смесь, соединив просеянную муку, сахар, соду, соль и разрыхлитель.
Яйца взбить до появления пены, влить теплое молоко и перемешать.
Яично-молочную смесь влить в мучную и хорошо вымешать, чтобы не осталось комочков.
Сливочное масло растопить, ввести в подготовленную массу, аккуратно перемешать и оставить тесто ненадолго отдохнуть.
Жарить панкейки на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны, выкладывая тесто небольшими порциями, примерно по 2-3 столовые ложки. Выложив тесто на сковороду дождаться, пока зарумянится нижняя сторона, а на верхней появятся пузырьки, и после этого перевернуть.
Готовые панкейки выкладывать стопкой друг на друга, чтобы не остывали.
На заметку
Подавайте панкейки с любым сиропом, вареньем, медом или сгущенным молоком.
Сладость готовых изделий регулируйте, уменьшая или увеличивая количество сахара в тесте.
Тесто для панкейков можно ароматизировать ванилином, мускатным орехом или корицей.
Сковороду лучше всего использовать антипригарную или блинную. Если же панкейки пристают, слегка смажьте ее растительным маслом.
Панкейки можно делать с припеком, выложив на поверхность каждого после появления пузырей измельченные фрукты, орехи или шоколад.
Читайте также: