Панкейки: рецепт вкусного завтрака

Панкейки с кленовым сиропом – традиционный для американцев и канадцев завтрак.

Что же такое панкейки и чем они хороши? Панкейки – это нечто среднее между привычными нам блинами и оладьями, а хороши они тем, в частности, что жарятся на сухой сковороде, а значит, получаются достаточно диетическими и нежирными.

Ингредиенты:

200 мл молока

140 г муки

1 яйцо

40 г сливочного масла

25 г сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

щепотка соды

щепотка соли

Приготовление

Сначала приготовить сухую смесь, соединив просеянную муку, сахар, соду, соль и разрыхлитель.

Яйца взбить до появления пены, влить теплое молоко и перемешать.

Яично-молочную смесь влить в мучную и хорошо вымешать, чтобы не осталось комочков.

Сливочное масло растопить, ввести в подготовленную массу, аккуратно перемешать и оставить тесто ненадолго отдохнуть.

Жарить панкейки на среднем огне по 1-2 минуты с каждой стороны, выкладывая тесто небольшими порциями, примерно по 2-3 столовые ложки. Выложив тесто на сковороду дождаться, пока зарумянится нижняя сторона, а на верхней появятся пузырьки, и после этого перевернуть.

Готовые панкейки выкладывать стопкой друг на друга, чтобы не остывали.

На заметку

Подавайте панкейки с любым сиропом, вареньем, медом или сгущенным молоком.

Сладость готовых изделий регулируйте, уменьшая или увеличивая количество сахара в тесте.

Тесто для панкейков можно ароматизировать ванилином, мускатным орехом или корицей.

Сковороду лучше всего использовать антипригарную или блинную. Если же панкейки пристают, слегка смажьте ее растительным маслом.

Панкейки можно делать с припеком, выложив на поверхность каждого после появления пузырей измельченные фрукты, орехи или шоколад.

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