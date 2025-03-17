Панский дерун: рецепт традиционного украинского блюда из картофеля

Панский или королевский дерун – это усовершенствованный вариант классических картофельных дерунов, сочетающий хрустящую корочку, нежную середину и ароматный сливочно-грибной соус.

Традиционные блюда в новом исполнении всегда вызывают интерес, ведь знакомые вкусы могут сыграть по-новому. Как приготовить большой и вкусный дерун со сливочной подливой рассказали на странице romayemets.

Ингредиенты

Для дерунов:

Картофель 4 шт.

Лук 1 шт.

Чеснок 3 зубчика

Морковь 1 шт.

Соль

Смесь перцев

Сметана 1 ст. л

Яйца куриные 1 шт.

Зелень 1 ст. л

Для соуса:

Масло подсолнечное 1 ст. л

Шампиньоны 100 г

Куриное филе 200 г

Соль

Перец

Лук 1/2 шт.

Чеснок 3 зубчика.

Масло сливочное 1 ст. л

Сметана 2 ст. л

Вода 150 г

Зерновая горчица 1 ч. л

Сыр моцарелла или сулугуни 150 г

Приготовление

На мелкой терке натрите картофель, лук, чеснок и морковь. Отожмите лишнюю влагу, посолите, поперчите, добавьте сметану, яйцо, нарезанную зелень. Перемешайте массу и обжарьте деруны на масле по бокам до золотистой корочки на всей сковороде. Выложите готовые драники на бумажные салфетки, чтобы убрать лишнее масло.

Приготовление соуса:

На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте шампиньоны с куриным филе, приправьте солью и перцем. Добавьте нарезанный лук, чеснок, сливочное масло и перемешайте. Влейте сметану и 150 мл воды, добавьте зерновую горчицу, тщательно перемешайте и потушите еще 5 мин. Переложите соус в миску, добавьте натертый творог. Выложите соус на драники, сверху еще посыпьте сыром. Запекайте в духовке при 180°C в течение 10 мин. Перед подачей посыпьте нарезанной зеленью.

Советы:

Чтобы драники были еще вкуснее, следует использовать крахмалистые сорта картофеля – они лучше держат форму.

Отжим картофельной массы – ключевой этап, ведь лишняя жидкость может сделать тесто слишком жидким.

Соус можно сделать еще более ароматным, если добавить любимые специи, такие как мускатный орех или чабрец.

#дерун #дерунирецепт #картофель #картоплярецепт #простиррецепты #food ♬ оригинальный звук — Рома Емец @romayemets Барский или королевский дерунМой рецепт деруна без добавления муки. Рецепт‍ Картофель-4 шт. Лук -1 шт. Чеснок-3 зубчика. Морковь-1 шт. Соль-1/4 ч.л. Смесь перца – по вкусу Сметана-1 ст.л. Яйцо куриное-1 шт. Зелень-1 ст.л. Для соуса: Масло подсолнечное-1 ст.л. Шампиньоны-100 гр. Куриное филе-200 гр. Соль и перец по вкусу. Лук-1/2 шт. Чеснок-3 зубчика. Масло сливочное-1 ст.л Сметана-2 ст.л. Вода –150 гр. Зерновая горчица – 1 ч.л. Моцарелла или сулугуни –150 гр. Приготовление: ✅На мелкой терке натираем одну луковицу, четыре картофеля, три зубчика чеснока и одну морковку. ✅Выжимаем лишнюю влагу, солим, перчим добавляем одну ложку сметаны и одно яйцо. Посыпаем нарезанной зеленью и добавляем опустившийся на дно тарелки крахмал. ✅Он поможет скрепить всю нашу смесь вместе. ✅Перемешиваем и жарим на растительном масле с обеих сторон до золотистой корочки. ✅Переводим на салфетки, чтобы удалить остатки масла. ✅Для нашего соуса обжариваем на масле шампиньоны с куриным филе, солим и перчим. ✅Добавляем нарезанный лук, чеснок и сливочное масло, перемешиваем. ✅Кладем две столовые ложки сметаны и выливаем полстакана воды. ✅Для более насыщенного вкуса добавляем одну чайную ложку зерновой горчицы. ✅Перемешиваем и готовим еще пять минут. ✅Соус перекладываем в миску и добавляем натертый сыр моцарелла. ✅ Выкладываем на дерун и посыпаем еще сыром. ✅Запекаем в духовке при 180′С 10 мин. ✅Посыпаем нарезанной зеленью и вкусим вкуснейшим блюдом #деруны

Панский дерун – это настоящая находка для тех, кто любит сытные и одновременно изысканные блюда. Сочетание хрустящих картофельных дерунов с нежным сливочно-грибным соусом не оставит равнодушными даже самых взыскательных гурманов.

Приятного аппетита!

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