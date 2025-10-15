Пармезановые чипсы: рецепт вкусных хрустиков из сырной корочки

Пармезановые чипсы / © Credits

Реклама

Фудблогер Александр Огородник поделился простым рецептом, как сделать хрустящие пармезановые чипсы — идеальную закуску к вину, салатам или даже просто для перекуса.

Конечно, пармезан сам по себе — король сырного мира. Но часто остатки твердого сыра просто выбрасывают, а зря. Благодаря легкому подсушиванию, они превращаются в тонкие хрустящие чипсы, которые прекрасно заменяют хлебные крекеры или магазинные чипсы.

Вам понадобится

Шкурка пармезана (любое количество, которое осталось)

Бумага для выпекания

Микроволновая печь

Приготовление

Аккуратно срежьте верхний слой сыра с воска и очистите от посторонних частиц. Нарежьте на кусочки, делайте маленькие прямоугольники или квадратики, которые удобно будет брать руками. Разложите на пергамент, выложите шкурки на лист так, чтобы они не накладывались друг на друга. Готовьте в микроволновке около 2 мин. Пока чипсы еще горячие, разделите их на отдельные кусочки. Дайте остыть 3-5 мин и наслаждайтесь.

Советы

Не перегревайте: если держать более 2 минут, чипсы могут подгореть.

Вкусовые вариации: добавьте немного паприки, перца чили или сушеных трав для пикантного оттенка.

Хранение: готовые чипсы можно хранить в герметичной банке до 2-3 дней, они долго остаются хрустящими.

Использование

Как закуску к белому вину или шампанскому

Для добавления в салаты вместо сухариков вместо сухариков

Как оригинальное дополнение для супов или кремовых пюре

Просто как хрустящий перекус во время фильма

Этот простой рецепт доказывает, что даже остатки пищи могут стать кулинарным открытием. Пармезановые чипсы — это быстро, вкусно и безупречно для праздничного стола.