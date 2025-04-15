Пасха: как приготовить пасхальную глазурь из маршмеллоу / © Credits

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Такая глазурь не крошится, не осыпается и дарит пасхе роскошный вид — как со страницы кулинарного журнала. И самое приятное: готовится она всего за несколько минут, об этом рассказали на странице Nom_Nom.

Маршмеллоу — это не только сладости с детства, но и отличная основа для глазури. В его составе уже есть сахар, желатин и стабилизаторы, создающие тягучую, эластичную структуру. Благодаря этому глазурь из маршмеллоу:

имеет глянцевую, блестящую поверхность;

не трескается во время высыхания;

долго сохраняет мягкость;

не растекается, а красиво держится на верхушке пояса.

Ингредиенты

Маршмеллоу

Лимонный сок 1 ст. л

Приготовление

Разрежьте большие кусочки маршмеллоу на меньшие, чтобы они быстрее расплавились. Поместите маршмеллоу в глубокую миску, добавьте лимонный сок. Поставьте миску в микроволновку на 20 сек. Выньте и перемешайте ложкой. Еще 3–4 раза нагрейте по 10–15 сек, каждый раз перемешивая. Смесь должна стать тягучей, однородной, без комочков. Как только глазурь готова, осторожно вылейте ее на верхушки охлажденных поясков. Она быстро застывает, поэтому действуйте оперативно. Пока глазурь еще мягкая, украсьте куличи сахарными посыпками, цветами из мастики, сухофруктами или орехами.

Советы:

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Не перегревайте. Маршмеллоу может легко «сгореть» — следите за тем, чтобы смесь не кипела.

Работайте быстро. Глазурь густеет уже через несколько минут, поэтому наносить ее нужно сразу после приготовления.

Глазурь можно подкрасить. Добавьте каплю пищевого красителя и получите розовый, голубой или даже фиолетовый кулич.

А если осталось немного глазури, используйте ее в качестве топинга для домашних десертов: полейте мороженое, вафли или фрукты. Или соберите остатки в контейнер — при повторном нагревании смесь снова станет мягкой.

Главное в пасхальном приготовлении — душевность. И даже если вы экспериментируете с современными техниками и ингредиентами, сохраните семейное тепло и традиции. А глазурь из маршмелоа станет хорошим дополнением к вашей пасхальной истории — яркой, сладкой и неповторимой.