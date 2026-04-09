Пасхальная сладкая грудка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Реклама

Сладкая грудка — одно из тех кулинарных сокровищ, которые не требуют сложных ингредиентов, но дарят ощущение настоящего домашнего уюта. Это блюдо традиционно кладут в пасхальную корзину рядом с паской и сыром. Оно имеет нежную текстуру, легкий сладкий вкус и готовится из базовых продуктов. О рецепте ее приготовления рассказали на странице Будет вкусно вместе.

Ингредиенты молоко 1 л сахар 100 г (примерно 4 ст. л.) яйца 10 шт. ванильный сахар 1 пакетик соль щепотка

Приготовление

В кастрюлю влейте молоко, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Доведите смесь до кипения. Яйца хорошо помойте, разбейте в отдельную миску и слегка взбейте до однородности. Постоянно помешивайте молоко и тонкой струйкой вливайте яичную смесь. Это важно, чтобы масса не свернулась резко. Готовьте на медленном огне, непрерывно помешивая силиконовой лопаткой. Со временем вы заметите, как масса начинает разделяться на творожную часть и сыворотку, это знак, что процесс идет правильно. Выложите полученную массу на марлю. Соберите ее в «мешочек», плотно завяжите и подвесьте, подставьте миску для стекания жидкости. Оставьте на 5-10 часов или на ночь. За это время лишняя жидкость стечет, а структура станет плотной. На следующий день осторожно снимите марлю и ваша сладкая грудка готова.

Сладкая грудка — это натуральный десерт без лишних добавок, нежная альтернатива классическим пасхальным блюдам и часть украинского гастрономического наследия. Она идеально сочетается с паской, медом или даже просто с чашкой чая или кофе.

Во время, когда мы все чаще ищем аутентичность и смыслы, такие блюда, как сладкий комок, возвращают нас к истокам. На эту Пасху попробуйте добавить в свою корзину что-то новое или, точнее, хорошо забытое старое. И, возможно, именно сладкий комок станет вашей новой семейной традицией.