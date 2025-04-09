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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Пасхальный Краффин: рецепт интересной выпечки

В последние годы все большую популярность набирает Краффин — изысканная выпечка, сочетающая в себе кулич, круассан и рулет. Благодаря своему привлекательному виду, нежной структуре и богатству вкуса Краффин уверенно завоевывает сердца хозяек и гостей.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Пасхальный Краффин

Пасхальный Краффин / © Credits

Это произведение кулинарного искусства имеет корни в британско-австралийской пекарской традиции, где в середине 2010-х годов впервые представили «cruffin» — гибрид «croissant» и «muffin». В Украине же он стал любимцем пасхального стола — необычный снаружи, ароматный внутри, с сочной начинкой, он легко заменяет классический пояс или становится его стильным дополнением.

На странице Alina Zhalkina предложили рецепт крафинов, который никогда не подводит. Он прост в приготовлении и гарантирует отличный результат — рыхлую, ароматную и красивую выпечку.

Ингредиенты

Для теста

  • Пшеничная мука высшего сорта 430-450 г

  • Теплое молоко 160 мл

  • Живые дрожжи 21 г

  • Яичные желтки 3шт.

  • Сахар 100 г

  • Сливочное масло 60 г

  • Сметана 30 г

  • Соль 1/3 ч.л. л

  • Ванильный сахар 2 ч. л

Для начинки

  • Мягкое сливочное масло 25 г

  • Изюм, цукаты, шоколадные дипы или измельченный черный шоколад 120 г

Приготовление

  1. В теплое молоко (не горячее!) добавьте дрожжи и 1 ч. л сахара. Перемешайте и оставьте под полотенцем на 10-15 мин — смесь должна «заиграть», появится пенка.

  2. К опаре добавьте растопленное масло, желтки, сметану, соль, ванильный сахар и остальной сахар. Понемногу добавляйте просеянную муку.

  3. Сначала замешивайте ложкой, а затем вымешивайте руками 10–15 мин до гладкой, эластичной консистенции. Тесто должно быть мягким, но не липким.

  4. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться вдвое.

  5. Готовое тесто разделите пополам. Каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольный пласт.

  6. Смажьте поверхность мягким сливочным маслом и равномерно посыпьте начинкой (изюмом, цукатами или шоколадом). Сверните в рулет.

  7. Отступив 3–4 см от одного края, разрежьте рулет вдоль пополам и оставьте одну часть неразрезанной.

  8. Затем аккуратно заверните тесто в спираль и сформируйте розу. Вложите крафины в смазанные или застеленные пергаментом высокие формы (например, формы для кулича или кекса).

  9. Накройте полотенцем и дайте тесту отдохнуть еще 20–30 мин.

  10. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте крафины 20 мин, затем накройте сверху фольгой (чтобы не сгорели) и выпекайте еще 20–25 мин до полной готовности.

  11. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой.

Секреты идеального Краффина:

  • Начинка может быть разнообразной: вишни, курага, измельченные орехи или даже маковая масса — экспериментируйте.

  • Формы должны быть высокими, чтобы крафин хорошо поднялся и сохранил форму. Если формы больше, выпекание будет длиться дольше.

  • Остыть крафины должны в формах, чтобы не осели.

  • Украшение по желанию: посыпьте сахарной пудрой, смажьте глазурью или украсьте сухофруктами.

Краффин не только вкусен, но и очень фотогеничен. Его нежное, слоистое тесто, ароматная начинка и изящная форма — настоящее украшение праздничного стола. Это тот случай, когда вкус и эстетика смешиваются в идеальной гармонии.

Попробуйте и, возможно, Краффин станет вашей новой пасхальной традицией.

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