Пасхальный Краффин: рецепт интересной выпечки

Пасхальный Краффин / © Credits

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Это произведение кулинарного искусства имеет корни в британско-австралийской пекарской традиции, где в середине 2010-х годов впервые представили «cruffin» — гибрид «croissant» и «muffin». В Украине же он стал любимцем пасхального стола — необычный снаружи, ароматный внутри, с сочной начинкой, он легко заменяет классический пояс или становится его стильным дополнением.

На странице Alina Zhalkina предложили рецепт крафинов, который никогда не подводит. Он прост в приготовлении и гарантирует отличный результат — рыхлую, ароматную и красивую выпечку.

Ингредиенты

Для теста

Пшеничная мука высшего сорта 430-450 г

Теплое молоко 160 мл

Живые дрожжи 21 г

Яичные желтки 3шт.

Сахар 100 г

Сливочное масло 60 г

Сметана 30 г

Соль 1/3 ч.л. л

Ванильный сахар 2 ч. л

Для начинки

Мягкое сливочное масло 25 г

Изюм, цукаты, шоколадные дипы или измельченный черный шоколад 120 г

Приготовление

В теплое молоко (не горячее!) добавьте дрожжи и 1 ч. л сахара. Перемешайте и оставьте под полотенцем на 10-15 мин — смесь должна «заиграть», появится пенка. К опаре добавьте растопленное масло, желтки, сметану, соль, ванильный сахар и остальной сахар. Понемногу добавляйте просеянную муку. Сначала замешивайте ложкой, а затем вымешивайте руками 10–15 мин до гладкой, эластичной консистенции. Тесто должно быть мягким, но не липким. Накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться вдвое. Готовое тесто разделите пополам. Каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольный пласт. Смажьте поверхность мягким сливочным маслом и равномерно посыпьте начинкой (изюмом, цукатами или шоколадом). Сверните в рулет. Отступив 3–4 см от одного края, разрежьте рулет вдоль пополам и оставьте одну часть неразрезанной. Затем аккуратно заверните тесто в спираль и сформируйте розу. Вложите крафины в смазанные или застеленные пергаментом высокие формы (например, формы для кулича или кекса). Накройте полотенцем и дайте тесту отдохнуть еще 20–30 мин. Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте крафины 20 мин, затем накройте сверху фольгой (чтобы не сгорели) и выпекайте еще 20–25 мин до полной готовности. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой.

Секреты идеального Краффина:

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Начинка может быть разнообразной: вишни, курага, измельченные орехи или даже маковая масса — экспериментируйте.

Формы должны быть высокими, чтобы крафин хорошо поднялся и сохранил форму. Если формы больше, выпекание будет длиться дольше.

Остыть крафины должны в формах, чтобы не осели.

Украшение по желанию: посыпьте сахарной пудрой, смажьте глазурью или украсьте сухофруктами.

Краффин не только вкусен, но и очень фотогеничен. Его нежное, слоистое тесто, ароматная начинка и изящная форма — настоящее украшение праздничного стола. Это тот случай, когда вкус и эстетика смешиваются в идеальной гармонии.

Попробуйте и, возможно, Краффин станет вашей новой пасхальной традицией.