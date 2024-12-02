Паштет из авокадо: рецепт полезного завтрака

Приготовьте быстрый и полезный завтрак или перекус, а чтобы паштет получился вкусным, используйте мягкое и спелое авокадо.
Этот паштет на поджаренном тосте или на любых хлебцах зарядят вас энергией на весь день.
Ингредиенты
- авокадо
- 1 шт.
- яйцо
- 1 шт.
- вяленые томаты
- 3 шт.
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Яйцо сварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на кусочки.
- Авокадо помойте, вытрите бумажным полотенцем.
- Разрежьте вдоль на половинки, выньте косточку и при помощи ложки аккуратно выньте мякоть и выложите ее в блендер.
- Добавьте лимонный сок, яйцо, вяленые томаты, оливковое масло, перец черный молотый и соль.
- Взбейте до однородности.
- Выложите в стеклянную банку, накройте крышкой и храните в холодильнике.
Советы:
- По желанию добавьте в паштет один маленький перчик чили.
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