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Паштет из авокадо: рецепт полезного завтрака

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
215 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
140
Время на прочтение
1 мин
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Паштет из авокадо: рецепт полезного завтрака

Паштет из авокадо / Фото: Credits

Приготовьте быстрый и полезный завтрак или перекус, а чтобы паштет получился вкусным, используйте мягкое и спелое авокадо.

Этот паштет на поджаренном тосте или на любых хлебцах зарядят вас энергией на весь день.

Ингредиенты

авокадо
1 шт.
яйцо
1 шт.
вяленые томаты
3 шт.
лимонный сок
1 ст. л.
оливковое масло
1 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Яйцо сварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на кусочки.
  2. Авокадо помойте, вытрите бумажным полотенцем.
  3. Разрежьте вдоль на половинки, выньте косточку и при помощи ложки аккуратно выньте мякоть и выложите ее в блендер.
  4. Добавьте лимонный сок, яйцо, вяленые томаты, оливковое масло, перец черный молотый и соль.
  5. Взбейте до однородности.
  6. Выложите в стеклянную банку, накройте крышкой и храните в холодильнике.

Советы:

  • По желанию добавьте в паштет один маленький перчик чили.

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