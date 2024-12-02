Паштет из авокадо: рецепт полезного завтрака

Приготовьте быстрый и полезный завтрак или перекус, а чтобы паштет получился вкусным, используйте мягкое и спелое авокадо.

Этот паштет на поджаренном тосте или на любых хлебцах зарядят вас энергией на весь день.

Ингредиенты авокадо 1 шт. яйцо 1 шт. вяленые томаты 3 шт. лимонный сок 1 ст. л. оливковое масло 1 ст. л. перец черный молотый соль

Яйцо сварите вкрутую 10 минут. Остудите, очистите и нарежьте на кусочки. Авокадо помойте, вытрите бумажным полотенцем. Разрежьте вдоль на половинки, выньте косточку и при помощи ложки аккуратно выньте мякоть и выложите ее в блендер. Добавьте лимонный сок, яйцо, вяленые томаты, оливковое масло, перец черный молотый и соль. Взбейте до однородности. Выложите в стеклянную банку, накройте крышкой и храните в холодильнике.

Советы:

По желанию добавьте в паштет один маленький перчик чили.

Читайте также: