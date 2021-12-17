Паштет из фасоли: рецепт простой закуски

Такое блюдо внесет разнообразие в ваше меню.

Приготовить такую закуску сможет каждый, а получается она питательной, полезной и хорошо сочетается с любым ароматным хлебом и салатом.

Ингредиенты:

фасоль — 300 г

лук — 3 шт.

растительное масло — 80 мл.

чеснок — 3 зубчика

соль

черный молотый перец

Приготовление:

Замочите фасоль на ночь. Утром слейте воду, залейте чистой и варите до готовности (фасоль должна быть мягкой). Сцедите воду.

Часть лука пассеруйте на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Другую часть нарежьте небольшими кусочками.

Фасоль, пассерованный лук, сырой нарезанный лук и чеснок пропустите через мясорубку или воспользуйтесь блендером. У вас должна получиться однородная кремовая масса.

Заправьте паштет солью и черным молотым перцем. Перемешайте и поставьте в холодильник примерно на час.

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