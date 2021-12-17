Паштет из фасоли: рецепт простой закуски

Такое блюдо внесет разнообразие в ваше меню.
Приготовить такую закуску сможет каждый, а получается она питательной, полезной и хорошо сочетается с любым ароматным хлебом и салатом.
Ингредиенты:
- фасоль — 300 г
- лук — 3 шт.
- растительное масло — 80 мл.
- чеснок — 3 зубчика
- соль
- черный молотый перец
Приготовление:
Замочите фасоль на ночь. Утром слейте воду, залейте чистой и варите до готовности (фасоль должна быть мягкой). Сцедите воду.
Часть лука пассеруйте на сковороде в небольшом количестве растительного масла. Другую часть нарежьте небольшими кусочками.
Фасоль, пассерованный лук, сырой нарезанный лук и чеснок пропустите через мясорубку или воспользуйтесь блендером. У вас должна получиться однородная кремовая масса.
Заправьте паштет солью и черным молотым перцем. Перемешайте и поставьте в холодильник примерно на час.
Читайте также: Паштет а-ля фуа-гра рецепт из доступных продуктов от Евгения Клопотенко
Больше рецептов ищите в разделе "Кухня"