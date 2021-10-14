Паштет из куриной печени: быстрый рецепт

Нам катастрофически не хватает времени, поэтому мы стараемся экономить его, изыскивая любую возможность. Чтобы не стоять подолгу на кухне, обедаем в ресторане, заказываем на дом пиццу и роллы, отовариваемся в отделах кулинарии супермаркетов.

Однако есть масса рецептов быстрого приготовления, которые выручат в любую минуту. Один из них – печеночный паштет. Да, можно, конечно, купить банку паштета в том же магазине, но вкус у него будет далеко не тот, а состав уж точно сомнительный.

Приготовленный дома паштет можно использовать в качестве намазки на тосты или крекеры, как начинку для блинов, подавать в тарталетках, начинить им половинки сваренных вкрутую яиц или стручки болгарского перца, которые разрезать потом на кружочки.

Ингредиенты:

0,5 кг куриной печени

2 луковицы

1 морковь

100 мл молока

50 г сливочного масла

растительное масло

соль

Приготовление

Лук и морковь очистить, нарезать произвольно, но не очень крупно, и обжарить в небольшом количестве раскаленного растительного масла до прозрачности лука.

Печень вымыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками, добавить к овощам и жарить буквально пару минут, чтобы она только поменяла цвет, после чего влить молоко и тушить 15 минут под крышкой на среднем огне, посолив в конце приготовления.

Готовую печень пюрировать блендером.

В еще теплый паштет ввести нарезанное кусочками сливочное масло и хорошо вымешать.

При необходимости массу еще раз взбить блендером.

На заметку

Таким же образом готовится паштет и из индюшиной, телячьей, говяжьей и свиной печени.

Печеночный паштет можно ароматизировать добавлением мускатного ореха, черного или душистого перца.

Чтобы текстура готового паштета стала более нежной, добавьте к нему во время взбивания пару столовых ложек сливок или куриного бульона.

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