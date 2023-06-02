Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Паштет из куриной печени: рецепт популярной закуски

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Паштет из куриной печени: рецепт популярной закуски

Паштет из куриной печени / Фото: Credits

Ни в одном магазине вы не купите классический паштет из куриной печени. Его вы легко можете приготовить дома с помощью блендера, а получится он намного вкуснее и полезнее магазинного.

Ингредиенты паштета доступны: куриная печень, лук, морковь и сливочное масло. Такой паштет можно подавать на завтрак или перекус.

Ингредиенты

  • куриная печень – 500 г
  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • растительное масло – 2 ст. л.
  • сливочное масло – 50 г
  • перец черный молотый
  • мускатный орех – щепотка
  • кориандр молотый – щепотка
  • соль

Приготовление

У куриной печени удалите прожилки. Промойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками.

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь натрите на терке.

В сковороде на растительном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и обжаривайте, перемешивая, до полуготовности. Выложите в овощи печень и протушите с овощами на среднем огне 20 минут.

Массу немного остудите. Добавьте мягкое сливочное масло, мускатный орех, кориандр, перец, соль. Измельчите погружным блендером до состояния однородной, гладкой консистенции. Выложите в лоток и поставьте в холодильник.

Советы

  • Сливочное масло должно быть мягким, но не растопленным.
  • Приправы используйте по своему вкусу.

Читайте также:

Запеченное филе морской рыбы с соусом из ревеня | Рецепты "Сниданка"

Запеченное филе морской рыбы с соусом из ревеня | Рецепты "Сниданка"

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
137
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация