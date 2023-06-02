Паштет из куриной печени: рецепт популярной закуски

Ни в одном магазине вы не купите классический паштет из куриной печени. Его вы легко можете приготовить дома с помощью блендера, а получится он намного вкуснее и полезнее магазинного.

Ингредиенты паштета доступны: куриная печень, лук, морковь и сливочное масло. Такой паштет можно подавать на завтрак или перекус.

Ингредиенты

куриная печень – 500 г

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

сливочное масло – 50 г

перец черный молотый

мускатный орех – щепотка

кориандр молотый – щепотка

соль

Приготовление

У куриной печени удалите прожилки. Промойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками.

Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь натрите на терке.

В сковороде на растительном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и обжаривайте, перемешивая, до полуготовности. Выложите в овощи печень и протушите с овощами на среднем огне 20 минут.

Массу немного остудите. Добавьте мягкое сливочное масло, мускатный орех, кориандр, перец, соль. Измельчите погружным блендером до состояния однородной, гладкой консистенции. Выложите в лоток и поставьте в холодильник.

Советы

Сливочное масло должно быть мягким, но не растопленным.

Приправы используйте по своему вкусу.

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