Паштет из куриной печени: рецепт популярной закуски

Ни в одном магазине вы не купите классический паштет из куриной печени. Его вы легко можете приготовить дома с помощью блендера, а получится он намного вкуснее и полезнее магазинного.
Ингредиенты паштета доступны: куриная печень, лук, морковь и сливочное масло. Такой паштет можно подавать на завтрак или перекус.
Ингредиенты
- куриная печень – 500 г
- лук репчатый – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- растительное масло – 2 ст. л.
- сливочное масло – 50 г
- перец черный молотый
- мускатный орех – щепотка
- кориандр молотый – щепотка
- соль
Приготовление
У куриной печени удалите прожилки. Промойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте кусочками.
Лук очистите и нарежьте полукольцами. Морковь натрите на терке.
В сковороде на растительном масле обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и обжаривайте, перемешивая, до полуготовности. Выложите в овощи печень и протушите с овощами на среднем огне 20 минут.
Массу немного остудите. Добавьте мягкое сливочное масло, мускатный орех, кориандр, перец, соль. Измельчите погружным блендером до состояния однородной, гладкой консистенции. Выложите в лоток и поставьте в холодильник.
Советы
- Сливочное масло должно быть мягким, но не растопленным.
- Приправы используйте по своему вкусу.
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