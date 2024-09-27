Паштет из куриной печени с коньяком: изысканный рецепт

Приготовление домашнего паштета из куриной печени – это отличный способ порадовать себя и близких вкусной и полезной намазкой.
На странице KITCHEN WITCHERY показали, как приготовить нежный и невероятно вкусный паштет из куриной печени.
Ингредиенты
- Куриная печень
- 500 г
- Лук
- 100 г
- Морковь
- 100 г
- Чеснок
- 2 зубчика
- Сыр кисломолочный
- 100 г
- Масло
- 60 г
- Коньяк
- 40 мл
- Соль
- Перец
- Розмарин
Приготовление:
- Тщательно промойте куриную печень под холодной водой. Удалите пленки и части, у которых может быть неприятный вкус. Замочите в воде на несколько минут;
- Натертую морковь и нарезанный лук пассеруйте на среднем огне;
- Нарежьте печень, добавьте в зажарку и продолжайте жарить;
- Добавьте соль, перец, розмарин и чеснок. Оставьте все тушиться на небольшом огне около пяти минут;
- Теперь добавьте к печени коньяк и осторожно подожгите ее, чтобы испарился алкоголь;
- Накройте крышкой и тушите еще около 15 минут;
- На финишном этапе добавьте к печени творог и масло и тщательно переблендерите.
Приятного аппетита!
Приготовьте нежный паштет из куриной печени и наслаждайтесь его непревзойденным вкусом в компании друзей или семьи.
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