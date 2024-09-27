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Паштет из куриной печени с коньяком: изысканный рецепт

Паштет из куриной печени с коньяком: изысканный рецепт

Паштет из куриной печени / Фото: Credits

Приготовление домашнего паштета из куриной печени – это отличный способ порадовать себя и близких вкусной и полезной намазкой.

На странице KITCHEN WITCHERY показали, как приготовить нежный и невероятно вкусный паштет из куриной печени.

Ингредиенты

Куриная печень
500 г
Лук
100 г
Морковь
100 г
Чеснок
2 зубчика
Сыр кисломолочный
100 г
Масло
60 г
Коньяк
40 мл
Соль
Перец
Розмарин

Приготовление:

  • Тщательно промойте куриную печень под холодной водой. Удалите пленки и части, у которых может быть неприятный вкус. Замочите в воде на несколько минут;
  • Натертую морковь и нарезанный лук пассеруйте на среднем огне;
  • Нарежьте печень, добавьте в зажарку и продолжайте жарить;
  • Добавьте соль, перец, розмарин и чеснок. Оставьте все тушиться на небольшом огне около пяти минут;
  • Теперь добавьте к печени коньяк и осторожно подожгите ее, чтобы испарился алкоголь;
  • Накройте крышкой и тушите еще около 15 минут;
  • На финишном этапе добавьте к печени творог и масло и тщательно переблендерите.

Приятного аппетита!

Приготовьте нежный паштет из куриной печени и наслаждайтесь его непревзойденным вкусом в компании друзей или семьи.

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