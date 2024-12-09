Паштет из куриной печени с яблоками и сливками: простой рецепт

Особенность приготовления паштета из куриной печени в том, что он запекается в духовке. Просто выложите все ингредиенты в форму, запеките и перебейте блендером.
Основным ингредиентом паштета являются яблоки и сливки, что придадут блюду сладковатость и аромат.
Ингредиенты
- печень куриная
- 500 г
- яблоко
- 2 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- сливки 10-15%
- 100 мл
- сливочное масло
- 70 г
- лавровый лист
- 1 шт.
- мускатный орех
- 1/3 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Печень промойте, удалите пленки и нарежьте на средние кусочки.
- Яблоки промойте, очистите кожуру, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину.
- Лук, морковь очистите и нарежьте на небольшие кубики.
- Сливочное масло растопите.
- Форму для запекания застелите пергаментом. Выложите в нее печень, лук, яблоки, морковь, добавьте мускатный орех, лавровый лист. Сверху полейте сливочным маслом и накройте фольгой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Выньте лавровый лист и дайте немного остыть.
- Переложите все запеченные ингредиенты в чашу блендера, добавьте сливки, черный молотый перец, посолите и взбейте до однородной массы. Переложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник.
Советы:
- Печень используйте любую.
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