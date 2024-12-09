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Паштет из куриной печени с яблоками и сливками: простой рецепт

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
196 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
355
Время на прочтение
1 мин
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Паштет из куриной печени с яблоками и сливками: простой рецепт

Паштет из куриной печени с яблоками и сливками / Фото: Credits

Особенность приготовления паштета из куриной печени в том, что он запекается в духовке. Просто выложите все ингредиенты в форму, запеките и перебейте блендером.

Основным ингредиентом паштета являются яблоки и сливки, что придадут блюду сладковатость и аромат.

Ингредиенты

печень куриная
500 г
яблоко
2 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
сливки 10-15%
100 мл
сливочное масло
70 г
лавровый лист
1 шт.
мускатный орех
1/3 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Печень промойте, удалите пленки и нарежьте на средние кусочки.
  2. Яблоки промойте, очистите кожуру, разрежьте на четвертинки и удалите сердцевину.
  3. Лук, морковь очистите и нарежьте на небольшие кубики. 
  4. Сливочное масло растопите.
  5. Форму для запекания застелите пергаментом. Выложите в нее печень, лук, яблоки, морковь, добавьте мускатный орех, лавровый лист. Сверху полейте сливочным маслом и накройте фольгой.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Выньте лавровый лист и дайте немного остыть.
  7. Переложите все запеченные ингредиенты в чашу блендера, добавьте сливки, черный молотый перец, посолите и взбейте до однородной массы. Переложите в стеклянную емкость, накройте крышкой и отправьте в холодильник.

Советы:

  • Печень используйте любую.

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