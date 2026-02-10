- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Паштет из мяса, сала и овощей: домашний рецепт, который заставит отказаться от покупки магазинного
Домашний паштет намного вкуснее магазинного, он имеет нежную структуру, аромат и может очень долго храниться в прохладном месте.
Это отличный вариант для перекуса в течение дня или для приготовления закусок на праздничный стол.
Ингредиенты
- свинина
- 1,5 кг
- сало свиное
- 1 кг
- лук репчатый
- 350 г
- морковь
- 350 г
- приправа 10 овощей
- 60 г
- перец черный молотый
-
- соль
-
- баночки
- 6 шт.
На сале аккуратно срежьте шкурку. Нарежьте сало и мясо на средние кубики.
Лук, морковь, очистите и нарежьте на кусочки.
Перемелите на мясорубке мясо, сало, лук и морковь и выложите в миску.
Добавьте перец черный молотый, приправу, соль и хорошо перемешайте и разложите паштет в банки, но не до самого верха.
Баночки предварительно простерилизуйте.
Для стерилизации в кастрюлю на дно положите полотенце, на него выставьте банки с паштетом, накройте крышками и залейте водой по плечики.
Стерилизуйте с момента закипания три часа при умеренном кипении, затем закатайте крышками, остудите и храните в прохладном месте.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.