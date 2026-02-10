Паштет из мяса, сала и овощей: домашний рецепт, который заставит отказаться от покупки магазинного

Паштет из мяса сала и овощей / © Credits

Это отличный вариант для перекуса в течение дня или для приготовления закусок на праздничный стол.

На сале аккуратно срежьте шкурку. Нарежьте сало и мясо на средние кубики.

Лук, морковь, очистите и нарежьте на кусочки.

Перемелите на мясорубке мясо, сало, лук и морковь и выложите в миску.

Добавьте перец черный молотый, приправу, соль и хорошо перемешайте и разложите паштет в банки, но не до самого верха.

Баночки предварительно простерилизуйте.

Для стерилизации в кастрюлю на дно положите полотенце, на него выставьте банки с паштетом, накройте крышками и залейте водой по плечики.