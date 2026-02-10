ТСН в социальных сетях

Рецепты
105
1 мин

Паштет из мяса, сала и овощей: домашний рецепт, который заставит отказаться от покупки магазинного

Домашний паштет намного вкуснее магазинного, он имеет нежную структуру, аромат и может очень долго храниться в прохладном месте.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час
264 ккал
Паштет из мяса сала и овощей

Паштет из мяса сала и овощей / © Credits

Это отличный вариант для перекуса в течение дня или для приготовления закусок на праздничный стол.

Ингредиенты

свинина
1,5 кг
сало свиное
1 кг
лук репчатый
350 г
морковь
350 г
приправа 10 овощей
60 г
перец черный молотый
соль
баночки
6 шт.

  1. На сале аккуратно срежьте шкурку. Нарежьте сало и мясо на средние кубики.

  2. Лук, морковь, очистите и нарежьте на кусочки.

  3. Перемелите на мясорубке мясо, сало, лук и морковь и выложите в миску.

  4. Добавьте перец черный молотый, приправу, соль и хорошо перемешайте и разложите паштет в банки, но не до самого верха.

  5. Баночки предварительно простерилизуйте.

  6. Для стерилизации в кастрюлю на дно положите полотенце, на него выставьте банки с паштетом, накройте крышками и залейте водой по плечики.

  7. Стерилизуйте с момента закипания три часа при умеренном кипении, затем закатайте крышками, остудите и храните в прохладном месте.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

