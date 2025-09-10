- Дата публикации
Паштет из сельди и плавленого сыра: рецепт интересной намазки
У закусок из рыбы всегда было особое место на праздничных столах украинцев. Но если хочется вкуса икры, а тратить деньги на этот деликатес не хочется, выход есть — нежный паштет из сельди и плавленого сыра, который кулинары в шутку называют «фальшивой икрой».
Эта намазка покоряет с первой ложки, ведь она нежная, в меру соленая, у нее приятный рыбный вкус, который очень напоминает популярный деликатес. Приготовление занимает всего несколько минут, а результат гарантированно понравится и взрослым, и детям. Как все правильно приготовить рассказал автор страницы Petro Cook
Ингредиенты
- Филе соленой сельди
- 4 шт.
- Плавленый сырок
- 1 шт.
- Морковь вареная
- 1 шт.
- Сливочное масло
- 100 г
- Черный молотый перец
-
- Укроп
-
Приготовление
Сельдь лучше взять филе без костей. Если она слишком соленая, промойте в холодной воде или даже замочите на 30 мин в молоке.
В чашу блендера положите сельдь, половину вареной моркови, плавленый сырок и сливочное масло. Добавьте черный перец. Соль обычно не нужна, ведь рыба уже достаточно соленая.
Взбейте все до однородной массы, она должна получиться нежная, немного зернистая
Переложите смесь в банку с крышкой и оставьте в холодильнике на 2-3 часа, чтобы вкус стал более гармоничным.
Намажьте паштет на поджаренные гренки или кусочки свежего хлеба. Можете украсить веточками укропа.
Подача
На завтрак — вместо традиционного бутерброда с колбасой.
На праздничный стол — в тарталетках или на гренках.
Как перекус — в сочетании со свежими овощами.
Паштет прекрасно сочетается с черным хлебом, но не менее вкусен и с белым багетом.
Паштет из сельди и плавленого сыра — это простой способ удивить гостей и порадовать себя новым вкусом. Он нежный, питательный и выглядит очень аппетитно.