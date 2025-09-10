Паштет из сельди и плавленого сыра: рецепт интересной намазки

Паштет из сельди и плавленого сыра tiktok.com_gameofbanks

Эта намазка покоряет с первой ложки, ведь она нежная, в меру соленая, у нее приятный рыбный вкус, который очень напоминает популярный деликатес. Приготовление занимает всего несколько минут, а результат гарантированно понравится и взрослым, и детям. Как все правильно приготовить рассказал автор страницы Petro Cook

Ингредиенты Филе соленой сельди 4 шт. Плавленый сырок 1 шт. Морковь вареная 1 шт. Сливочное масло 100 г Черный молотый перец Укроп

Приготовление

Сельдь лучше взять филе без костей. Если она слишком соленая, промойте в холодной воде или даже замочите на 30 мин в молоке. В чашу блендера положите сельдь, половину вареной моркови, плавленый сырок и сливочное масло. Добавьте черный перец. Соль обычно не нужна, ведь рыба уже достаточно соленая. Взбейте все до однородной массы, она должна получиться нежная, немного зернистая Переложите смесь в банку с крышкой и оставьте в холодильнике на 2-3 часа, чтобы вкус стал более гармоничным. Намажьте паштет на поджаренные гренки или кусочки свежего хлеба. Можете украсить веточками укропа.

Подача

На завтрак — вместо традиционного бутерброда с колбасой.

На праздничный стол — в тарталетках или на гренках.

Как перекус — в сочетании со свежими овощами.

Паштет прекрасно сочетается с черным хлебом, но не менее вкусен и с белым багетом.

Паштет из сельди и плавленого сыра — это простой способ удивить гостей и порадовать себя новым вкусом. Он нежный, питательный и выглядит очень аппетитно.