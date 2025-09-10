ТСН в социальных сетях

Рецепты
252
1 мин

Паштет из сельди и плавленого сыра: рецепт интересной намазки

У закусок из рыбы всегда было особое место на праздничных столах украинцев. Но если хочется вкуса икры, а тратить деньги на этот деликатес не хочется, выход есть — нежный паштет из сельди и плавленого сыра, который кулинары в шутку называют «фальшивой икрой».

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
10 минут
290 ккал
Паштет из сельди и плавленого сыра tiktok.com_gameofbanks

Эта намазка покоряет с первой ложки, ведь она нежная, в меру соленая, у нее приятный рыбный вкус, который очень напоминает популярный деликатес. Приготовление занимает всего несколько минут, а результат гарантированно понравится и взрослым, и детям. Как все правильно приготовить рассказал автор страницы Petro Cook

Ингредиенты

Филе соленой сельди
4 шт.
Плавленый сырок
1 шт.
Морковь вареная
1 шт.
Сливочное масло
100 г
Черный молотый перец
Укроп

Приготовление

  1. Сельдь лучше взять филе без костей. Если она слишком соленая, промойте в холодной воде или даже замочите на 30 мин в молоке.

  2. В чашу блендера положите сельдь, половину вареной моркови, плавленый сырок и сливочное масло. Добавьте черный перец. Соль обычно не нужна, ведь рыба уже достаточно соленая.

  3. Взбейте все до однородной массы, она должна получиться нежная, немного зернистая

  4. Переложите смесь в банку с крышкой и оставьте в холодильнике на 2-3 часа, чтобы вкус стал более гармоничным.

  5. Намажьте паштет на поджаренные гренки или кусочки свежего хлеба. Можете украсить веточками укропа.

Подача

  • На завтрак — вместо традиционного бутерброда с колбасой.

  • На праздничный стол — в тарталетках или на гренках.

  • Как перекус — в сочетании со свежими овощами.

Паштет прекрасно сочетается с черным хлебом, но не менее вкусен и с белым багетом.

Паштет из сельди и плавленого сыра — это простой способ удивить гостей и порадовать себя новым вкусом. Он нежный, питательный и выглядит очень аппетитно.

252
