Паштет в форме помидора: рецепт праздничной закуски с нежной начинкой и томатной глазурью

Паштет в форме помидора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

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Есть блюда, которые удивляют не только вкусом, но и внешним видом. Домашний печеночный паштет в томатной глазури — это знакомая закуска, которая обрела современную подачу и превратилась в настоящий праздничный акцент.

Фудблогер Valeriia Veligura показала, как приготовить нежный паштет из куриной печени, придать ему форму помидоров и украсить яркой томатной оболочкой.

Паштет в форме помидора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Ингредиенты

Для паштета

куриная печень — 600 г

соль

перец

мускатный орех

лук — 2 шт.

морковь — 2 шт.

сливочное масло — 50 г

сливки — 200 мл

Для томатной глазури

запечённый перец без кожицы — 100 г

томатная паста — 140 г

соль — ½ ч. л.

вода — 400 мл

агар-агар — 8 г

Паштет в форме помидора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготовление

Сначала нужно подготовить куриную печень: промойте её и удалите всё лишнее. В форму, выстланную пергаментом, выложите печень, добавьте соль, перец и мускатный орех. Сверху выложите нарезанные лук и морковь, добавьте сливочное масло и залейте сливками. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 60 минут. Готовую массу вместе со всей жидкостью переложите в глубокую емкость и тщательно взбейте блендером до однородной, кремообразной консистенции. Чтобы паштет приобрел необычный вид маленьких помидоров, выложите примерно по 125 г готовой массы на пищевую пленку. Каждую порцию плотно заверните, придайте округлую форму и отправьте в морозильную камеру до полного замораживания, лучше всего на ночь. Именно замороженный паштет позволяет легко нанести томатную глазурь и сохранить красивую форму. Для глазури запечённый перец без кожицы, томатную пасту, соль и воду нужно тщательно измельчить блендером. В полученную смесь добавьте агар-агар, доведите до кипения и варите на среднем огне примерно 3 минуты, постоянно помешивая. После этого глазурь оставляют остыть до теплого состояния. Замороженные порции паштета доставайте по одной, снимите пленку и верните остальные в морозилку. Каждую заготовку окуните в тёплую томатную глазурь, после чего отправьте в холодильник для медленного замораживания примерно на 6–8 часов. Перед подачей украсьте паштеты хвостиками от помидоров. Лучше всего наслаждаться такой закуской с хрустящими тостами.

Немного фантазии, качественные ингредиенты и красивая подача — и простая закуска превращается в блюдо, которое выглядит как произведение современного гастрономического искусства.

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