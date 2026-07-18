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Паштет в форме помидора: рецепт праздничной закуски с нежной начинкой и томатной глазурью
Даже обычный печеночный паштет может превратиться в настоящее гастрономическое украшение стола.
Есть блюда, которые удивляют не только вкусом, но и внешним видом. Домашний печеночный паштет в томатной глазури — это знакомая закуска, которая обрела современную подачу и превратилась в настоящий праздничный акцент.
Фудблогер Valeriia Veligura показала, как приготовить нежный паштет из куриной печени, придать ему форму помидоров и украсить яркой томатной оболочкой.
Ингредиенты
Для паштета
куриная печень — 600 г
соль
перец
мускатный орех
лук — 2 шт.
морковь — 2 шт.
сливочное масло — 50 г
сливки — 200 мл
Для томатной глазури
запечённый перец без кожицы — 100 г
томатная паста — 140 г
соль — ½ ч. л.
вода — 400 мл
агар-агар — 8 г
Приготовление
Сначала нужно подготовить куриную печень: промойте её и удалите всё лишнее.
В форму, выстланную пергаментом, выложите печень, добавьте соль, перец и мускатный орех.
Сверху выложите нарезанные лук и морковь, добавьте сливочное масло и залейте сливками.
Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 60 минут.
Готовую массу вместе со всей жидкостью переложите в глубокую емкость и тщательно взбейте блендером до однородной, кремообразной консистенции.
Чтобы паштет приобрел необычный вид маленьких помидоров, выложите примерно по 125 г готовой массы на пищевую пленку.
Каждую порцию плотно заверните, придайте округлую форму и отправьте в морозильную камеру до полного замораживания, лучше всего на ночь. Именно замороженный паштет позволяет легко нанести томатную глазурь и сохранить красивую форму.
Для глазури запечённый перец без кожицы, томатную пасту, соль и воду нужно тщательно измельчить блендером.
В полученную смесь добавьте агар-агар, доведите до кипения и варите на среднем огне примерно 3 минуты, постоянно помешивая.
После этого глазурь оставляют остыть до теплого состояния.
Замороженные порции паштета доставайте по одной, снимите пленку и верните остальные в морозилку.
Каждую заготовку окуните в тёплую томатную глазурь, после чего отправьте в холодильник для медленного замораживания примерно на 6–8 часов.
Перед подачей украсьте паштеты хвостиками от помидоров.
Лучше всего наслаждаться такой закуской с хрустящими тостами.
Немного фантазии, качественные ингредиенты и красивая подача — и простая закуска превращается в блюдо, которое выглядит как произведение современного гастрономического искусства.