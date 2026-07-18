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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
120
Время на прочтение
2 мин

Паштет в форме помидора: рецепт праздничной закуски с нежной начинкой и томатной глазурью

Даже обычный печеночный паштет может превратиться в настоящее гастрономическое украшение стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Паштет в форме помидора instagram.com/yummy.lera

Паштет в форме помидора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Есть блюда, которые удивляют не только вкусом, но и внешним видом. Домашний печеночный паштет в томатной глазури — это знакомая закуска, которая обрела современную подачу и превратилась в настоящий праздничный акцент.

Фудблогер Valeriia Veligura показала, как приготовить нежный паштет из куриной печени, придать ему форму помидоров и украсить яркой томатной оболочкой.

Паштет в форме помидора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Паштет в форме помидора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Ингредиенты

Для паштета

  • куриная печень — 600 г

  • соль

  • перец

  • мускатный орех

  • лук — 2 шт.

  • морковь — 2 шт.

  • сливочное масло — 50 г

  • сливки — 200 мл

Для томатной глазури

  • запечённый перец без кожицы — 100 г

  • томатная паста — 140 г

  • соль — ½ ч. л.

  • вода — 400 мл

  • агар-агар — 8 г

Паштет в форме помидора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Паштет в форме помидора instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала нужно подготовить куриную печень: промойте её и удалите всё лишнее.

  2. В форму, выстланную пергаментом, выложите печень, добавьте соль, перец и мускатный орех.

  3. Сверху выложите нарезанные лук и морковь, добавьте сливочное масло и залейте сливками.

  4. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку примерно на 60 минут.

  5. Готовую массу вместе со всей жидкостью переложите в глубокую емкость и тщательно взбейте блендером до однородной, кремообразной консистенции.

  6. Чтобы паштет приобрел необычный вид маленьких помидоров, выложите примерно по 125 г готовой массы на пищевую пленку.

  7. Каждую порцию плотно заверните, придайте округлую форму и отправьте в морозильную камеру до полного замораживания, лучше всего на ночь. Именно замороженный паштет позволяет легко нанести томатную глазурь и сохранить красивую форму.

  8. Для глазури запечённый перец без кожицы, томатную пасту, соль и воду нужно тщательно измельчить блендером.

  9. В полученную смесь добавьте агар-агар, доведите до кипения и варите на среднем огне примерно 3 минуты, постоянно помешивая.

  10. После этого глазурь оставляют остыть до теплого состояния.

  11. Замороженные порции паштета доставайте по одной, снимите пленку и верните остальные в морозилку.

  12. Каждую заготовку окуните в тёплую томатную глазурь, после чего отправьте в холодильник для медленного замораживания примерно на 6–8 часов.

  13. Перед подачей украсьте паштеты хвостиками от помидоров.

  14. Лучше всего наслаждаться такой закуской с хрустящими тостами.

Немного фантазии, качественные ингредиенты и красивая подача — и простая закуска превращается в блюдо, которое выглядит как произведение современного гастрономического искусства.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
120
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