Паска из венского теста — идеальный рецепт выпечки к Пасхальному столу

Венское тесто требует времени, но благодарит нежной текстурой и глубоким вкусом. Это не быстрый рецепт, а процесс, который хочется прожить.

Станислава Бондаренко
Паска из венского теста tiktok.comvaleria.matrokhina

Есть рецепты, которые просто готовят, а есть и те, которые запоминают, переписывают и передают из поколения в поколение. Именно такой рецепт паски из венского теста от фудблогера Валерии Матрохиной. Выпечка получается нежная, ароматная, с мягкой глазурью, которая тает на губах.

Ингредиенты

Для опары

  • сахар 180-200 г

  • яйца 3 шт.

  • свежие дрожжи 20 г

  • теплое молоко 125 мл

Для теста

  • сливочное масло 100 г

  • мука 500 г

  • смесь специй (куркума, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян, корица)

  • цедра лимона и апельсина

  • ванильный экстракт

  • миндаль 50 г

  • сухофрукты (курага, изюм, клюква) 100 г

Для глазури

  • белок 1 шт.

  • сахар 50 г

  • желатин 1 г

  • вода 5 г

  • лимонный сок ¼ ч. л

Приготовление

Секрет идеальной пасхи в правильной опаре

  1. Яйца смешиваем с сахаром.

  2. Отдельно смешиваем молоко с дрожжами.

  3. Затем объединяем все в одной миске и оставляем в теплом месте на 10-12 часов.

Важно: у опары не должен быть вид «пышного облачка», наоборот, она будет низкой, но с большим количеством пузырьков. Это абсолютно нормально.

Тесто

Специи лучше перетереть в ступке или смолоть, так максимально раскроется аромат.

  1. К опаре добавляем теплое сливочное масло, дважды просеянную муку, специи, цедру и ваниль.

  2. Вымешиваем 20-30 мин, пока тесто не станет эластичным и не соберется в шар.

  3. Даем отдохнуть 1 час.

Приложения

  1. Миндаль очищаем от кожуры.

  2. Сухофрукты промываем кипятком, замачиваем на 20-30 мин в роме, бренди или вине, просушиваем и слегка присыпаем мукой.

  3. Добавляем к тесту и оставляем еще на 50-60 мин.

Формирование и выпекание

  1. Формы смазываем жиром (гхи, кокосовое масло или животный жир).

  2. На дно кладем пергамент.

  3. Выкладываем тесто 1/3 формы.

  4. Оставляем подходить еще раз на 30-40 мин в теплом месте. Тесто должно подняться почти до края.

Выпекание

  1. Начинаем со 150°C где-то 10-15 мин.

  2. Затем повышаем температуру до 170°C.

  3. Выпекаем еще около 30 мин.

  4. После выпекания куличи стоит немного «покатать» на боку и охладить на решетке.

Мягкая глазурь

  1. Прогреваем белок с сахаром на водяной бане до растворения сахара.

  2. Взбиваем до белого глянцевого состояния.

  3. Добавляем растопленный желатин и лимонный сок, еще немного взбиваем.

Глазурь получается нежная и эластичная, она идеально держит декор. Украшать нужно сразу. Если хочется менее липкой текстуры, можно слегка присыпать смесью пудры и крахмала.

Венское тесто — это не о скорости, а о внимании, тепле и времени, которое мы вкладываем в детали. Именно поэтому такие рецепты становятся особенными. И когда вы разрезаете готовую мягкую и ароматную пасху с нежной глазурью, то понимаете, что все было не зря.

Следующая публикация

