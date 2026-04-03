Паска из венского теста — идеальный рецепт выпечки к Пасхальному столу
Венское тесто требует времени, но благодарит нежной текстурой и глубоким вкусом. Это не быстрый рецепт, а процесс, который хочется прожить.
Есть рецепты, которые просто готовят, а есть и те, которые запоминают, переписывают и передают из поколения в поколение. Именно такой рецепт паски из венского теста от фудблогера Валерии Матрохиной. Выпечка получается нежная, ароматная, с мягкой глазурью, которая тает на губах.
Ингредиенты
Для опары
сахар 180-200 г
яйца 3 шт.
свежие дрожжи 20 г
теплое молоко 125 мл
Для теста
сливочное масло 100 г
мука 500 г
смесь специй (куркума, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян, корица)
цедра лимона и апельсина
ванильный экстракт
миндаль 50 г
сухофрукты (курага, изюм, клюква) 100 г
Для глазури
белок 1 шт.
сахар 50 г
желатин 1 г
вода 5 г
лимонный сок ¼ ч. л
Приготовление
Секрет идеальной пасхи в правильной опаре
Яйца смешиваем с сахаром.
Отдельно смешиваем молоко с дрожжами.
Затем объединяем все в одной миске и оставляем в теплом месте на 10-12 часов.
Важно: у опары не должен быть вид «пышного облачка», наоборот, она будет низкой, но с большим количеством пузырьков. Это абсолютно нормально.
Тесто
Специи лучше перетереть в ступке или смолоть, так максимально раскроется аромат.
К опаре добавляем теплое сливочное масло, дважды просеянную муку, специи, цедру и ваниль.
Вымешиваем 20-30 мин, пока тесто не станет эластичным и не соберется в шар.
Даем отдохнуть 1 час.
Приложения
Миндаль очищаем от кожуры.
Сухофрукты промываем кипятком, замачиваем на 20-30 мин в роме, бренди или вине, просушиваем и слегка присыпаем мукой.
Добавляем к тесту и оставляем еще на 50-60 мин.
Формирование и выпекание
Формы смазываем жиром (гхи, кокосовое масло или животный жир).
На дно кладем пергамент.
Выкладываем тесто 1/3 формы.
Оставляем подходить еще раз на 30-40 мин в теплом месте. Тесто должно подняться почти до края.
Выпекание
Начинаем со 150°C где-то 10-15 мин.
Затем повышаем температуру до 170°C.
Выпекаем еще около 30 мин.
После выпекания куличи стоит немного «покатать» на боку и охладить на решетке.
Мягкая глазурь
Прогреваем белок с сахаром на водяной бане до растворения сахара.
Взбиваем до белого глянцевого состояния.
Добавляем растопленный желатин и лимонный сок, еще немного взбиваем.
Глазурь получается нежная и эластичная, она идеально держит декор. Украшать нужно сразу. Если хочется менее липкой текстуры, можно слегка присыпать смесью пудры и крахмала.
Венское тесто — это не о скорости, а о внимании, тепле и времени, которое мы вкладываем в детали. Именно поэтому такие рецепты становятся особенными. И когда вы разрезаете готовую мягкую и ароматную пасху с нежной глазурью, то понимаете, что все было не зря.