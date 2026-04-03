Паска из венского теста tiktok.comvaleria.matrokhina

Есть рецепты, которые просто готовят, а есть и те, которые запоминают, переписывают и передают из поколения в поколение. Именно такой рецепт паски из венского теста от фудблогера Валерии Матрохиной. Выпечка получается нежная, ароматная, с мягкой глазурью, которая тает на губах.

Ингредиенты

Для опары

сахар 180-200 г

яйца 3 шт.

свежие дрожжи 20 г

теплое молоко 125 мл

Для теста

сливочное масло 100 г

мука 500 г

смесь специй (куркума, кардамон, мускатный орех, гвоздика, бадьян, корица)

цедра лимона и апельсина

ванильный экстракт

миндаль 50 г

сухофрукты (курага, изюм, клюква) 100 г

Для глазури

белок 1 шт.

сахар 50 г

желатин 1 г

вода 5 г

лимонный сок ¼ ч. л

Приготовление

Секрет идеальной пасхи в правильной опаре

Яйца смешиваем с сахаром. Отдельно смешиваем молоко с дрожжами. Затем объединяем все в одной миске и оставляем в теплом месте на 10-12 часов.

Важно: у опары не должен быть вид «пышного облачка», наоборот, она будет низкой, но с большим количеством пузырьков. Это абсолютно нормально.

Тесто

Специи лучше перетереть в ступке или смолоть, так максимально раскроется аромат.

К опаре добавляем теплое сливочное масло, дважды просеянную муку, специи, цедру и ваниль. Вымешиваем 20-30 мин, пока тесто не станет эластичным и не соберется в шар. Даем отдохнуть 1 час.

Миндаль очищаем от кожуры. Сухофрукты промываем кипятком, замачиваем на 20-30 мин в роме, бренди или вине, просушиваем и слегка присыпаем мукой. Добавляем к тесту и оставляем еще на 50-60 мин.

Формирование и выпекание

Формы смазываем жиром (гхи, кокосовое масло или животный жир). На дно кладем пергамент. Выкладываем тесто 1/3 формы. Оставляем подходить еще раз на 30-40 мин в теплом месте. Тесто должно подняться почти до края.

Выпекание

Начинаем со 150°C где-то 10-15 мин. Затем повышаем температуру до 170°C. Выпекаем еще около 30 мин. После выпекания куличи стоит немного «покатать» на боку и охладить на решетке.

Мягкая глазурь

Прогреваем белок с сахаром на водяной бане до растворения сахара. Взбиваем до белого глянцевого состояния. Добавляем растопленный желатин и лимонный сок, еще немного взбиваем.

Глазурь получается нежная и эластичная, она идеально держит декор. Украшать нужно сразу. Если хочется менее липкой текстуры, можно слегка присыпать смесью пудры и крахмала.

Венское тесто — это не о скорости, а о внимании, тепле и времени, которое мы вкладываем в детали. Именно поэтому такие рецепты становятся особенными. И когда вы разрезаете готовую мягкую и ароматную пасху с нежной глазурью, то понимаете, что все было не зря.