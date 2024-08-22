Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Паста из брокколи: быстрый рецепт сливочно-овощного блюда

Паста из брокколи: быстрый рецепт сливочно-овощного блюда

Паста из брокколи: быстрый рецепт сливочно-овощного блюда / Фото: Credits

Попробуйте приготовить вкусное блюдо менее чем за пол часа. Ваша семья будет от него в восторге.

Фудлогер Maxine Sharf показала своим подписчикам как приготовить ароматную пасту из брокколи по рецепту своей мамы, который рассчитан на 6 человек.

Ингредиенты

Сливочное масло
2 ст. л
Лук
1/2 шт.
Брокколи
500 г
Чеснок
3 зуб.
Соль
Перец
Мука
2 ст. л
Молоко 2%
2 стакана
Сливочный сыр
100 г
Паста
500 г
Пармезан
60-70 г

Приготовление:

  • Доведите до кипения подсоленную водой для пасты;
  • Разогрейте отдельно кастрюлю или большую сковороду на среднем огне и добавьте в нее масло;
  • Когда оно растопится, добавьте лук и пассеруйте 2-3 минуты, пока он не станет мягким и прозрачным;
  • Добавьте брокколи, чеснок, соль, перец и пассеруйте еще 3-4 минуты, пока брокколи не станет почти мягкой;
  • Добавьте муку и смешайте с овощами. Варите 1 минуту, затем добавьте молоко по 1/2 стакана за раз, перемешивая, прежде чем добавлять еще;
  • Добавьте сливочный сыр и помешивайте, пока он не растворится в соусе, затем выключите огонь;
  • Отварите макароны, но не доваривайте их до полной готовности и пересыпьте в кастрюлю с соусом;
  • Держите соус и пасту на среднем огне и добавьте туда 1/4 стакана воды;
  • Затем добавьте тертый пармезан;
  • Готовьте еще 2-3 минуты, постоянно помешивая, пока соус не загустеет;
  • Добавьте еще воды, если нужно, чтобы соус был реже.

Советы:

Можно сделать веганское блюдо: добавьте оливковое масло вместо масла, несладкое овсяное молоко вместо обычного, используйте сливочный сыр на растительной основе и пищевые дрожжи вместо пармезана.

Приятного аппетита!

Приготовление по этому рецепту займет где-то 15-20 минут и у вас будет вкусный и ароматный ужин.

Читайте также:

Рецепт ідеального пирога з куркою та грибами! Смачнюща начинка та хрустке тісто!

Рецепт ідеального пирога з куркою та грибами! Смачнюща начинка та хрустке тісто!

Похожие темы:

Следующая публикация