Паста из брокколи: быстрый рецепт сливочно-овощного блюда

Попробуйте приготовить вкусное блюдо менее чем за пол часа. Ваша семья будет от него в восторге.
Фудлогер Maxine Sharf показала своим подписчикам как приготовить ароматную пасту из брокколи по рецепту своей мамы, который рассчитан на 6 человек.
Ингредиенты
- Сливочное масло
- 2 ст. л
- Лук
- 1/2 шт.
- Брокколи
- 500 г
- Чеснок
- 3 зуб.
- Соль
- Перец
- Мука
- 2 ст. л
- Молоко 2%
- 2 стакана
- Сливочный сыр
- 100 г
- Паста
- 500 г
- Пармезан
- 60-70 г
Приготовление:
- Доведите до кипения подсоленную водой для пасты;
- Разогрейте отдельно кастрюлю или большую сковороду на среднем огне и добавьте в нее масло;
- Когда оно растопится, добавьте лук и пассеруйте 2-3 минуты, пока он не станет мягким и прозрачным;
- Добавьте брокколи, чеснок, соль, перец и пассеруйте еще 3-4 минуты, пока брокколи не станет почти мягкой;
- Добавьте муку и смешайте с овощами. Варите 1 минуту, затем добавьте молоко по 1/2 стакана за раз, перемешивая, прежде чем добавлять еще;
- Добавьте сливочный сыр и помешивайте, пока он не растворится в соусе, затем выключите огонь;
- Отварите макароны, но не доваривайте их до полной готовности и пересыпьте в кастрюлю с соусом;
- Держите соус и пасту на среднем огне и добавьте туда 1/4 стакана воды;
- Затем добавьте тертый пармезан;
- Готовьте еще 2-3 минуты, постоянно помешивая, пока соус не загустеет;
- Добавьте еще воды, если нужно, чтобы соус был реже.
Советы:
Можно сделать веганское блюдо: добавьте оливковое масло вместо масла, несладкое овсяное молоко вместо обычного, используйте сливочный сыр на растительной основе и пищевые дрожжи вместо пармезана.
Приятного аппетита!
Приготовление по этому рецепту займет где-то 15-20 минут и у вас будет вкусный и ароматный ужин.
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