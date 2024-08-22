Паста из брокколи: быстрый рецепт сливочно-овощного блюда

Попробуйте приготовить вкусное блюдо менее чем за пол часа. Ваша семья будет от него в восторге.

Фудлогер Maxine Sharf показала своим подписчикам как приготовить ароматную пасту из брокколи по рецепту своей мамы, который рассчитан на 6 человек.

Ингредиенты Сливочное масло 2 ст. л Лук 1/2 шт. Брокколи 500 г Чеснок 3 зуб. Соль Перец Мука 2 ст. л Молоко 2% 2 стакана Сливочный сыр 100 г Паста 500 г Пармезан 60-70 г

Приготовление:

Доведите до кипения подсоленную водой для пасты;

Разогрейте отдельно кастрюлю или большую сковороду на среднем огне и добавьте в нее масло;

Когда оно растопится, добавьте лук и пассеруйте 2-3 минуты, пока он не станет мягким и прозрачным;

Добавьте брокколи, чеснок, соль, перец и пассеруйте еще 3-4 минуты, пока брокколи не станет почти мягкой;

Добавьте муку и смешайте с овощами. Варите 1 минуту, затем добавьте молоко по 1/2 стакана за раз, перемешивая, прежде чем добавлять еще;

Добавьте сливочный сыр и помешивайте, пока он не растворится в соусе, затем выключите огонь;

Отварите макароны, но не доваривайте их до полной готовности и пересыпьте в кастрюлю с соусом;

Держите соус и пасту на среднем огне и добавьте туда 1/4 стакана воды;

Затем добавьте тертый пармезан;

Готовьте еще 2-3 минуты, постоянно помешивая, пока соус не загустеет;

Добавьте еще воды, если нужно, чтобы соус был реже.

Советы:

Можно сделать веганское блюдо: добавьте оливковое масло вместо масла, несладкое овсяное молоко вместо обычного, используйте сливочный сыр на растительной основе и пищевые дрожжи вместо пармезана.

Приятного аппетита!

Приготовление по этому рецепту займет где-то 15-20 минут и у вас будет вкусный и ароматный ужин.

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