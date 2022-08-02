Паста из кабачков-цуккини: лучший летний рецепт

Паста из цуккини - это самая диетическая паста, которую только можно себе представить, и август - лучшее время, чтобы ее приготовить.
Ближе к концу лета урожай кабачков - главная тема для шуток. Действительно, если в это время никто не поделился с вами кабачками, у вас нет друзей или ни у кого из ваших друзей нет дачи. Если все же в жизни вам повезло с друзьями и дачей, вы каждый день задумываетесь о том, "что приготовить из кабачков". И тут наш рецепт подойдет вам как нельзя лучше, потому что он быстрый, вкусный и для него нужно много кабачков.
Ингредиенты
- цуккини - 4 шт.
- оливковое масло - 1 ст. л.
- лука - 1 шт.
- чеснок - 4 зубчика
- помидоры - 3 шт.
- щепотка сушеного орегано
- немного перца чили
- соль и перец по вкусу
- базилика - 1 ст. л.
- пармезан для подачи
Приготовление
Подготовьте овощи. Нарежьте цуккини тонкой лапшой с помощью овощерезки, измельчите лук, чеснок, красный перец и базилик. Помидоры очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Добавьте масло в большую кастрюлю, добавьте лук и пассеруйте его 2-3 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.
Добавьте измельченные помидоры, орегано и красный перец. Доведите до легкого кипения и варите 10 минут.
Добавьте лапшу из цуккини в соус и варите 2-3 минуты или до мягкости.
Вмешайте базилик и сыр пармезан. При желании приправьте солью и перцем.
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