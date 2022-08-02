Паста из кабачков-цуккини: лучший летний рецепт

Ближе к концу лета урожай кабачков - главная тема для шуток. Действительно, если в это время никто не поделился с вами кабачками, у вас нет друзей или ни у кого из ваших друзей нет дачи. Если все же в жизни вам повезло с друзьями и дачей, вы каждый день задумываетесь о том, "что приготовить из кабачков". И тут наш рецепт подойдет вам как нельзя лучше, потому что он быстрый, вкусный и для него нужно много кабачков.

Ингредиенты

цуккини - 4 шт.

оливковое масло - 1 ст. л.

лука - 1 шт.

чеснок - 4 зубчика

помидоры - 3 шт.

щепотка сушеного орегано

немного перца чили

соль и перец по вкусу

базилика - 1 ст. л.

пармезан для подачи

Приготовление

Подготовьте овощи. Нарежьте цуккини тонкой лапшой с помощью овощерезки, измельчите лук, чеснок, красный перец и базилик. Помидоры очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Добавьте масло в большую кастрюлю, добавьте лук и пассеруйте его 2-3 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту.

Добавьте измельченные помидоры, орегано и красный перец. Доведите до легкого кипения и варите 10 минут.

Добавьте лапшу из цуккини в соус и варите 2-3 минуты или до мягкости.

Вмешайте базилик и сыр пармезан. При желании приправьте солью и перцем.

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