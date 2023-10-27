Паста качо-э-пепе: рецепт знаменитого блюда римской кухни из 6 ингредиентов, которое готовят 20 минут

Этот классический рецепт римской кухни требует всего шесть ингредиентов, а на ее взбивание уходит 20 минут, включая время, необходимое для кипячения воды. Более того, все ингредиенты, скорее всего, уже есть на вашей кухне.
Ингредиенты
- спагетти или любые другие макароны
- 350 г
- сливочное масло
- 4 ст. л.
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- сыр Пекорино Романо(натертый)
- неполный стакан
- соль
- свежемолотый черный перец
1. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте спагетти и варите до состояния аль денте, 8–10 минут.
2. Пока варятся макароны, разотрите мягкое сливочное масло с оливковым маслом и пекорино в большой миске, чтобы получилась крестообразная смесь.
3. Когда макароны будут готовы, оставьте половину стакана воды, в которой варились макароны, и слейте воду. Добавьте спагетти прямо в миску с масляной смесью. Хорошо перемешайте, добавляя воду для пасты по мере необходимости, чтобы получился густой сливочный соус, покрывающий макароны. Приправьте по вкусу солью и большим количеством свежемолотого черного перца. Подавайте немедленно.
Совет:
- Сыр пекорино романо можно заменить пармезаном.
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