Паста качо-э-пепе: рецепт знаменитого блюда римской кухни из 6 ингредиентов, которое готовят 20 минут

Этот классический рецепт римской кухни требует всего шесть ингредиентов, а на ее взбивание уходит 20 минут, включая время, необходимое для кипячения воды. Более того, все ингредиенты, скорее всего, уже есть на вашей кухне.

Ингредиенты спагетти или любые другие макароны 350 г сливочное масло 4 ст. л. оливковое масло 1 ст. л. сыр Пекорино Романо(натертый) неполный стакан соль свежемолотый черный перец

1. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте спагетти и варите до состояния аль денте, 8–10 минут.

2. Пока варятся макароны, разотрите мягкое сливочное масло с оливковым маслом и пекорино в большой миске, чтобы получилась крестообразная смесь.

3. Когда макароны будут готовы, оставьте половину стакана воды, в которой варились макароны, и слейте воду. Добавьте спагетти прямо в миску с масляной смесью. Хорошо перемешайте, добавляя воду для пасты по мере необходимости, чтобы получился густой сливочный соус, покрывающий макароны. Приправьте по вкусу солью и большим количеством свежемолотого черного перца. Подавайте немедленно.

Совет:

Сыр пекорино романо можно заменить пармезаном.

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