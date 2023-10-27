Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Паста качо-э-пепе: рецепт знаменитого блюда римской кухни из 6 ингредиентов, которое готовят 20 минут

Время готовки
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
351 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1714
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Паста качо-э-пепе: рецепт знаменитого блюда римской кухни из 6 ингредиентов, которое готовят 20 минут

Паста качио э пепе / Фото: Credits

Этот классический рецепт римской кухни требует всего шесть ингредиентов, а на ее взбивание уходит 20 минут, включая время, необходимое для кипячения воды. Более того, все ингредиенты, скорее всего, уже есть на вашей кухне. 

Ингредиенты

спагетти или любые другие макароны
350 г
сливочное масло
4 ст. л.
оливковое масло
1 ст. л.
сыр Пекорино Романо(натертый)
неполный стакан
соль
свежемолотый черный перец

1. Доведите до кипения большую кастрюлю с подсоленной водой. Добавьте спагетти и варите до состояния аль денте, 8–10 минут.

2. Пока варятся макароны, разотрите мягкое сливочное масло с оливковым маслом и пекорино в большой миске, чтобы получилась крестообразная смесь.

3. Когда макароны будут готовы, оставьте половину стакана воды, в которой варились макароны, и слейте воду. Добавьте спагетти прямо в миску с масляной смесью. Хорошо перемешайте, добавляя воду для пасты по мере необходимости, чтобы получился густой сливочный соус, покрывающий макароны. Приправьте по вкусу солью и большим количеством свежемолотого черного перца. Подавайте немедленно.

Совет:

  • Сыр пекорино романо можно заменить пармезаном. 

Читайте также:

Маринованные грибы: универсальный рецепт от Дарьи Дорошкевич

Маринованные грибы: универсальный рецепт от Дарьи Дорошкевич

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1714
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация