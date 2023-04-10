Паста карбонара: рецепт от Андрея Величко

Вам понадобится на 2 порции

150-200 г сухой пасты (спагетти, ригатони, букатини)

4 желтка

80-100 г панчетты (в идеале должно быть гуанчале (guanciale) – вяленая свиная щековина, но можно приготовить и с хорошим вяленым подчеревком с "Привоза")

60 г выдержанного овечьего сыра пекорино

немного свежемолотого черного перца

соль

Технология приготовления

Всего 3 простых шага. Нарезать панчетту и на медленном огне вытопить жир. Сварить пасту в соленой воде. Приготовить соус из сыра и желтков и смешать с пастой.

Шаг 1

Панчетту или подчеревок (или если удастся найти гуанчале) нарезать на небольшие брусочки толщиной около 5-7 мм и на медленном огне на сковороде обжарить до золотистого цвета. Необходимо вытопить максимум жира, получив шкварки. Сами шкварки можно достать и затем посыпать ими готовое блюдо.

Фото: Facebook Андрея Величко

Фото: Facebook Андрея Величко

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 2

Варим пасту. Вода сильно кипящая, хорошо соленая (прямо как морская) и достаточно большая кастрюля, чтобы пасте там было свободно кипеть. Сколько варить? Как правило, производители пишут время изготовления на упаковке. Поэтому следуйте инструкциям и не забывайте о том, что лучше не доварить, чем переварить. Альденте, как говорится! Пока варится паста, готовим соус.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 3

Смешиваем желтки с мелко натертым сыром, добавляем 2-3 ложки воды и черный свежемолотый перец. Когда паста готова, сковорода с вытопленным жиром уже должна остыть. Вылавливаем готовую пасту и перекладываем в сковороду. Хорошо перемешав, вливаем получившийся соус из желтков и сыра.

Важно! Очень активно перемешивать и вернуть сковороду в медленный огонь. Перемешивать до загустения соуса. Важно не перегреть, иначе соус схватится – яйца станут омлетом, будто скрэмблом. Именно поэтому часто готовят карбонару со сливками – так гораздо проще, но с оригинальным рецептом в этом нет ничего общего. Как только соус стал становиться гуще – убирайте с огня!

Когда паста готова и соус загустел – выкладывайте в тарелку и посыпайте шкварками панчетты или гуанчале. Приятного аппетита! И не перегрейте соус!

Фото: Facebook Андрея Величко

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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