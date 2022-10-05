Паста карбонара с мускатной тыквой: необычный осенний рецепт

Пасту карбонару любят все. Если вы не любите карбонару, у вас нет сердца. Но попробуйте добавить в любимое блюдо немного сезонного продукта - тыквы, и вкус станет еще более волшебным.

Тыква прекрасно сочетается с нежным сливочным вкусом карбонары. Выбирайте небольшую мускатную тыкву и готовьте пасту по нашему рецепту.

Ингредиенты:

мускатная тыква - 1 шт. (небольшая)

оливковое масло - 1 ст. л.

молоко - 1 ст.

желток - 2 шт.

спагетти (или любые другие ваши любимые макароны) - 400 г

панчетта (или бекон) - 120 г

чеснока - 1 зубчик

пармезан - 120-150 г

свежемолотый черный перец

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой и положите на него половинки тыквы кожицей вниз, сбрызнув срез оливковым маслом. Запекайте до мягкости от 25 до 30 минут. Дайте немного остыть, а затем отделите мякоть, разомните ее вилкой и добавьте молоко и желтки.

Закипятите большую кастрюлю воды. Добавьте макароны и варите до состояния al dente, от 8 до 10 минут. Оставьте 1 стакан воды, в которой варилась паста, а затем слейте макароны.

Добавьте на разогретую сковородку панчетту и готовьте, пока она не станет хрустящей, от 5 до 6 минут. Добавьте раздавленный чеснок и обжаривайте до появления аромата, около 1 минуты.

Убавьте огонь до минимума, а затем добавьте макароны и тыквенную смесь, хорошо перемешайте, чтобы макароны покрылись соусом. Добавьте тертый пармезан.

На тарелке посыпьте каждую порцию перцем и еще пармезаном.

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