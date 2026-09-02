Паста, которую обожает Брэдли Купер: рецепт от Джиджи Хадид

Джиджи Хадид youtube.com/@VogueFrance

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Похоже, путь к сердцу Брэдли Купера может лежать через тарелку пасты. Джиджи Хадид рассказала о блюде, которое готовит для своего возлюбленного, в видео для Vogue France. И это не сложный ресторанный рецепт, а уютная домашняя паста с прошутто, томатами, пармезаном, чесноком и кедровыми орешками.

Та самая паста для Брэдли

Джиджи Хадид youtube.com/@VogueFrance

«Я готовила ее для своего любимого, он это обожает», — сказала Джиджи, помешивая пасту. Модель заверила, что блюдо «всегда получается вкусным», а его состав максимально соответствует формуле идеального ужина.

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Ингредиенты

спагетти

прошутто

помидоры

кинза или петрушка

пармезан

оливковое масло

чеснок

пластинки красного перца

кедровые орешки

Приготовление

Нарежьте помидоры и прошутто, причем последнее желательно кусочками разного размера. Мелкие кусочки при обжаривании станут хрустящими, а более крупные останутся сочными. Измельчите зелень. Спагетти отварите в хорошо подсоленной воде до состояния al dente. Тем временем обжарьте прошутто на сковороде, добавьте чеснок и, когда он станет ароматным, переложите туда готовую пасту. Добавьте натертый пармезан и зелень и всё хорошо перемешайте. Когда блюдо будет готово, разложите пасту по тарелкам. Сверху выложите свежие помидоры, немного зелени и предварительно поджаренные кедровые орешки. Щедро посыпьте пармезаном и сразу подавайте.

Любовь без лишней огласки

Джиджи Хадид youtube.com/@VogueFrance

Роман Хадид и Купера начался ещё в 2023 году, однако пара долгое время старалась оградить свою личную жизнь от лишнего внимания. В мае 2025 года Джиджи фактически подтвердила отношения, опубликовав фото поцелуя с Брэдли на своём 30-летии.

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Недавно о паре вновь заговорили из-за их появления в Париже, 3 августа они гуляли, держась за руки, а на левых безымянных пальцах у обоих заметили украшения, похожие на обручальные кольца. Впрочем, официальных заявлений о помолвке или браке не было. Вместе они также побывали на свадьбе близкой подруги Джиджи — Тейлор Свифт.

В выпуске модель рассказала, что больше всего ценит в этих отношениях возможность быть максимально честными друг с другом. По её словам, они могут прямо говорить о том, что думают, а главное — поддерживать друг друга и помогать сохранять душевное равновесие, даже если не всегда понимают профессиональные трудности партнёра.

Босс на кухне

Джиджи Хадид youtube.com/@VogueFrance

Для Джиджи приготовление еды часто ассоциируется не с романтическими ужинами, а с мамиными буднями. Она воспитывает пятилетнюю дочь, которую родила от своего бывшего партнера Зейна Малика.

«Обычно, если у меня есть время готовить, я выполняю роль мамы«, — рассказала модель и призналась, что с пятилетним ребенком на кухне всегда много разговоров. Кхай иногда помогает маме готовить или рисует рядом, пока Джиджи занимается ужином. Именно такие простые моменты и являются её любимой частью домашней кулинарии.

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Любовь к кулинарии

Джиджи Хадид youtube.com/@VogueFrance

Любовь к еде у Хадид появилась задолго до модельной карьеры. В детстве она мечтала когда-нибудь попасть на кулинарное шоу почти так же сильно, как хотела стать моделью. Когда оставалась дома, смотрела кулинарные программы по телевизору.

Главным поваром в семье Джиджи называет своего отца Мохамеда Хадида. Именно от него она получила главный урок: нужно готовить с душой и не зацикливаться на точных пропорциях. «Джиджи почти ничего не измеряет» — так модель в шутку описала свой стиль приготовления.

Особое место в её семье занимает палестинская кухня. Модель рассказала, что её отец готовит много замечательных палестинских блюд, а сама она обожает ближневосточные вкусы — в частности, яйца с заатаром. Огромная банка этой ароматной смеси специй постоянно стоит у неё на кухне.

Паста Джиджи Хадид — это не сложные приемы или безупречная подача, а хрустящее прошутто, ароматный чеснок, пармезан, немного остроты и щедрая горсть зелени.

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