Рецепты
67
1 мин

Паста Орзо с курицей: рецепт питательного блюда

Паста Орзо с курицей — идеальный вариант для тех, кто ценит скорость, вкус и пользу. Ее легко готовить, она эффектно выглядит на тарелке и обеспечивает организм белком, клетчаткой и необходимыми микроэлементами.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
201 ккал
Паста Орзо с курицей

Паста Орзо с курицей / © Associated Press

Орзо — маленькая паста, похожая на рис, которая прекрасно впитывает ароматы и соусы, становится основой для сытных и одновременно легких блюд. Она идеально сочетается с курицей, шпинатом, сливками и вялеными томатами, создает гармоничный баланс вкуса и текстуры.

Преимущество Орзо в том, что ее легко готовить, а блюдо получается питательным. Об интересном рецепте ее приготовления рассказал повар Василий Корнийчук.

Ингредиенты

Куриное филе
2 шт. (примерно 400 г)
Вяленые томаты
100 г
Орзо
200 г
Чеснок
2 зубчика
Паприка молотая
¼ ч. л.
Итальянские травы
¼ ч. л.
Соль
Перец
Овощной бульон или вода
500-600 мл
Сливки
100 мл
Шпинат
30 г
Пармезан
20 г
Ботарга
10 г

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте до золотистой корочки.

  2. Добавьте измельченный чеснок и вяленые томаты, обжаривайте еще несколько минут.

  3. Насыпьте Орзо, приправьте паприкой, итальянскими травами, солью и перцем.

  4. Залейте бульоном или водой и тушите на среднем огне, пока паста не впитает жидкость.

  5. Добавьте сливки и шпинат, прогрейте еще 2-3 мин.

  6. Перед подачей можно посыпать Пармезаном или ботаргой.

Советы

  • Орзо впитывает жидкость примерно в 2,5-3 раза больше своего веса.

  • Если хотите более нежную консистенцию, добавьте еще 50-100 мл бульона в конце приготовления.

Паста Орзо с курицей — это идеальный вариант для тех, кто ценит вкус, пользу и скорость. Блюдо одинаково хорошо подойдет для будничного обеда, ужина после работы или вечеринки с друзьями. Попробуйте готовить, экспериментируйте с добавками и наслаждайтесь ароматной, нежной и сытной пастой у себя дома.

67
