Паста Орзо с курицей: рецепт питательного блюда

Орзо — маленькая паста, похожая на рис, которая прекрасно впитывает ароматы и соусы, становится основой для сытных и одновременно легких блюд. Она идеально сочетается с курицей, шпинатом, сливками и вялеными томатами, создает гармоничный баланс вкуса и текстуры.

Преимущество Орзо в том, что ее легко готовить, а блюдо получается питательным. Об интересном рецепте ее приготовления рассказал повар Василий Корнийчук.

Ингредиенты Куриное филе 2 шт. (примерно 400 г) Вяленые томаты 100 г Орзо 200 г Чеснок 2 зубчика Паприка молотая ¼ ч. л. Итальянские травы ¼ ч. л. Соль Перец Овощной бульон или вода 500-600 мл Сливки 100 мл Шпинат 30 г Пармезан 20 г Ботарга 10 г

Приготовление

Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте до золотистой корочки. Добавьте измельченный чеснок и вяленые томаты, обжаривайте еще несколько минут. Насыпьте Орзо, приправьте паприкой, итальянскими травами, солью и перцем. Залейте бульоном или водой и тушите на среднем огне, пока паста не впитает жидкость. Добавьте сливки и шпинат, прогрейте еще 2-3 мин. Перед подачей можно посыпать Пармезаном или ботаргой.

Советы

Орзо впитывает жидкость примерно в 2,5-3 раза больше своего веса.

Если хотите более нежную консистенцию, добавьте еще 50-100 мл бульона в конце приготовления.

Паста Орзо с курицей — это идеальный вариант для тех, кто ценит вкус, пользу и скорость. Блюдо одинаково хорошо подойдет для будничного обеда, ужина после работы или вечеринки с друзьями. Попробуйте готовить, экспериментируйте с добавками и наслаждайтесь ароматной, нежной и сытной пастой у себя дома.