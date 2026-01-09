- Дата публикации
Паста Орзо с курицей: рецепт питательного блюда
Паста Орзо с курицей — идеальный вариант для тех, кто ценит скорость, вкус и пользу. Ее легко готовить, она эффектно выглядит на тарелке и обеспечивает организм белком, клетчаткой и необходимыми микроэлементами.
Орзо — маленькая паста, похожая на рис, которая прекрасно впитывает ароматы и соусы, становится основой для сытных и одновременно легких блюд. Она идеально сочетается с курицей, шпинатом, сливками и вялеными томатами, создает гармоничный баланс вкуса и текстуры.
Преимущество Орзо в том, что ее легко готовить, а блюдо получается питательным. Об интересном рецепте ее приготовления рассказал повар Василий Корнийчук.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 2 шт. (примерно 400 г)
- Вяленые томаты
- 100 г
- Орзо
- 200 г
- Чеснок
- 2 зубчика
- Паприка молотая
- ¼ ч. л.
- Итальянские травы
- ¼ ч. л.
- Соль
- Перец
- Овощной бульон или вода
- 500-600 мл
- Сливки
- 100 мл
- Шпинат
- 30 г
- Пармезан
- 20 г
- Ботарга
- 10 г
Приготовление
Куриное филе нарежьте кубиками, обжарьте до золотистой корочки.
Добавьте измельченный чеснок и вяленые томаты, обжаривайте еще несколько минут.
Насыпьте Орзо, приправьте паприкой, итальянскими травами, солью и перцем.
Залейте бульоном или водой и тушите на среднем огне, пока паста не впитает жидкость.
Добавьте сливки и шпинат, прогрейте еще 2-3 мин.
Перед подачей можно посыпать Пармезаном или ботаргой.
Советы
Орзо впитывает жидкость примерно в 2,5-3 раза больше своего веса.
Если хотите более нежную консистенцию, добавьте еще 50-100 мл бульона в конце приготовления.
Паста Орзо с курицей — это идеальный вариант для тех, кто ценит вкус, пользу и скорость. Блюдо одинаково хорошо подойдет для будничного обеда, ужина после работы или вечеринки с друзьями. Попробуйте готовить, экспериментируйте с добавками и наслаждайтесь ароматной, нежной и сытной пастой у себя дома.