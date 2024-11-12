Паста ризони с грибами и шпинатом: вкусный рецепт итальянского блюда

Ризони становится все более популярным блюдом среди любителей средиземноморской кухни. Благодаря своему нежному вкусу и универсальности, ризони прекрасно сочетается со многими ингредиентами.
На странице saraamyn2 показали, как приготовить блюдо с грибами, шпинатом и беконом — нежное, ароматное и питательное. Идеальный выбор для ужина или праздничного обеда.
Ингредиенты
- Паста ризони
- 200 г
- Шампиньоны
- 200 г
- Бекон
- 100 г
- Свежий шпинат
- 100 г
- Оливковое масло
- Соль
- Черный перец
- Овощной бульон
- 500 г
- Пармезан
- 50 г
- Зелень
Приготовление:
- Нарежьте шампиньоны на четвертинки. Если грибы большие, можно разрезать их еще на более мелкие кусочки.
- Поставьте сковороду с высокими стенками на средний огонь и добавьте оливковое масло. Когда масло разогреется, добавьте нарезанный бекон.
- К бекону добавьте подготовленные шампиньоны, немного посолите. Грибы должны стать мягкими, впитывая аромат бекона. Накройте крышкой и дайте им протушиться около 5-7 минут.
- Когда грибы будут почти готовы, добавьте нарезанную зелень по вашему вкусу (петрушка, кинза, базилик), чтобы подчеркнуть свежий аромат блюда. Все перемешайте.
- Высыпьте ризони на сковороду с грибами и беконом. Добавьте овощной бульон или воду так, чтобы паста была полностью покрыта. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока ризони не впитает большую часть жидкости (около 10-15 минут). Если воды недостаточно, можно добавить еще немного бульона.
- Когда паста практически готова, добавьте свежий шпинат, накройте крышкой и тушите еще несколько минут.
- Добавьте тертый пармезан, аккуратно перемешайте.
Советы:
- Поджарьте отдельно несколько шампиньонов и перед подачей выложите их сверху на ризони вместе с дополнительной порцией тертого пармезана и свежей зеленью.
Эта паста проста в приготовлении, но в то же время выглядит очень вкусно, а все ингредиенты вместе создают гармоничное сочетание. Идеально подходит для семейного ужина, романтического вечера или особого обеда, это блюдо точно покорит ваши сердца.
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