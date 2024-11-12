Паста ризони с грибами и шпинатом: вкусный рецепт итальянского блюда

Ризони становится все более популярным блюдом среди любителей средиземноморской кухни. Благодаря своему нежному вкусу и универсальности, ризони прекрасно сочетается со многими ингредиентами.

На странице saraamyn2 показали, как приготовить блюдо с грибами, шпинатом и беконом — нежное, ароматное и питательное. Идеальный выбор для ужина или праздничного обеда.

Ингредиенты Паста ризони 200 г Шампиньоны 200 г Бекон 100 г Свежий шпинат 100 г Оливковое масло Соль Черный перец Овощной бульон 500 г Пармезан 50 г Зелень

Приготовление:

Нарежьте шампиньоны на четвертинки. Если грибы большие, можно разрезать их еще на более мелкие кусочки. Поставьте сковороду с высокими стенками на средний огонь и добавьте оливковое масло. Когда масло разогреется, добавьте нарезанный бекон. К бекону добавьте подготовленные шампиньоны, немного посолите. Грибы должны стать мягкими, впитывая аромат бекона. Накройте крышкой и дайте им протушиться около 5-7 минут. Когда грибы будут почти готовы, добавьте нарезанную зелень по вашему вкусу (петрушка, кинза, базилик), чтобы подчеркнуть свежий аромат блюда. Все перемешайте. Высыпьте ризони на сковороду с грибами и беконом. Добавьте овощной бульон или воду так, чтобы паста была полностью покрыта. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока ризони не впитает большую часть жидкости (около 10-15 минут). Если воды недостаточно, можно добавить еще немного бульона. Когда паста практически готова, добавьте свежий шпинат, накройте крышкой и тушите еще несколько минут. Добавьте тертый пармезан, аккуратно перемешайте.

Советы:

Поджарьте отдельно несколько шампиньонов и перед подачей выложите их сверху на ризони вместе с дополнительной порцией тертого пармезана и свежей зеленью.

Эта паста проста в приготовлении, но в то же время выглядит очень вкусно, а все ингредиенты вместе создают гармоничное сочетание. Идеально подходит для семейного ужина, романтического вечера или особого обеда, это блюдо точно покорит ваши сердца.

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