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Паста ризони с грибами и шпинатом: вкусный рецепт итальянского блюда

Паста ризони с грибами и шпинатом: вкусный рецепт итальянского блюда

Паста резони с грибами и пармезаном / Фото: Credits

Ризони становится все более популярным блюдом среди любителей средиземноморской кухни. Благодаря своему нежному вкусу и универсальности, ризони прекрасно сочетается со многими ингредиентами.

На странице saraamyn2 показали, как приготовить блюдо с грибами, шпинатом и беконом — нежное, ароматное и питательное. Идеальный выбор для ужина или праздничного обеда.

Ингредиенты

Паста ризони
200 г
Шампиньоны
200 г
Бекон
100 г
Свежий шпинат
100 г
Оливковое масло
Соль
Черный перец
Овощной бульон
500 г
Пармезан
50 г
Зелень

Приготовление:

  1. Нарежьте шампиньоны на четвертинки. Если грибы большие, можно разрезать их еще на более мелкие кусочки.
  2. Поставьте сковороду с высокими стенками на средний огонь и добавьте оливковое масло. Когда масло разогреется, добавьте нарезанный бекон.
  3. К бекону добавьте подготовленные шампиньоны, немного посолите. Грибы должны стать мягкими, впитывая аромат бекона. Накройте крышкой и дайте им протушиться около 5-7 минут.
  4. Когда грибы будут почти готовы, добавьте нарезанную зелень по вашему вкусу (петрушка, кинза, базилик), чтобы подчеркнуть свежий аромат блюда. Все перемешайте.
  5. Высыпьте ризони на сковороду с грибами и беконом. Добавьте овощной бульон или воду так, чтобы паста была полностью покрыта. Тщательно перемешайте, накройте крышкой и готовьте на медленном огне, пока ризони не впитает большую часть жидкости (около 10-15 минут). Если воды недостаточно, можно добавить еще немного бульона.
  6. Когда паста практически готова, добавьте свежий шпинат, накройте крышкой и тушите еще несколько минут.
  7. Добавьте тертый пармезан, аккуратно перемешайте.

Советы:

  • Поджарьте отдельно несколько шампиньонов и перед подачей выложите их сверху на ризони вместе с дополнительной порцией тертого пармезана и свежей зеленью.

Эта паста проста в приготовлении, но в то же время выглядит очень вкусно, а все ингредиенты вместе создают гармоничное сочетание. Идеально подходит для семейного ужина, романтического вечера или особого обеда, это блюдо точно покорит ваши сердца.

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