Паста с беконом и персиками: очень простой но изысканный рецепт

Лето - время экспериментов. Попробуйте приготовить пасту с горгонзолой, персиками и беконом.
Все знают, что паста с беконом сочетается прекрасно, но оказывается, если вы добавите в смесь персики и сыр горгонзолу, блюдо получится не только вкусным, но и очень изысканным и необычным.
Ингредиенты
- лингвини 300-400 г
- оливковое масло первого отжима - 1 столовая ложка
- бекона - 150-200 г
- лук-шалот - 2 шт
- персик = 1 шт
- сыр горгонзола - 70 г
- свежый тимьян - 2 столовые ложки
Подготовка
- Нарежьте бекон.
- Тонко нарежьте лук-шалот.
- Персик нарежьте тонкими слойками.
- Раскрошите горгонзолу.
Приготовление
Отварите лингвини в большой кастрюле с подсоленной кипящей водой до готовности, 8–10 минут. Слейте воду, затем смешайте лингвини с оливковым маслом.
В большой сковороде обжарьте бекон до хрустящей корочки, 5–6 минут. Снимите бекон со сковороды и обжарьте лук-шалот в жире от бекона до мягкости, около 2 минут.
Добавьте ломтики персиков и готовьте, пока они не станут мягкими, около 4 минут.
Добавьте пасту и бекон обратно в сковороду и перемешайте. Добавьте горгонзолу и перемешайте, пока она не смешается. Украсьте тимьяном.
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