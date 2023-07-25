Паста с беконом и персиками: очень простой но изысканный рецепт

Лето - время экспериментов. Попробуйте приготовить пасту с горгонзолой, персиками и беконом.

Все знают, что паста с беконом сочетается прекрасно, но оказывается, если вы добавите в смесь персики и сыр горгонзолу, блюдо получится не только вкусным, но и очень изысканным и необычным.

Ингредиенты

лингвини 300-400 г

оливковое масло первого отжима - 1 столовая ложка

бекона - 150-200 г

лук-шалот - 2 шт

персик = 1 шт

сыр горгонзола - 70 г

свежый тимьян - 2 столовые ложки

Подготовка

Нарежьте бекон.

Тонко нарежьте лук-шалот.

Персик нарежьте тонкими слойками.

Раскрошите горгонзолу.

Приготовление

Отварите лингвини в большой кастрюле с подсоленной кипящей водой до готовности, 8–10 минут. Слейте воду, затем смешайте лингвини с оливковым маслом.

В большой сковороде обжарьте бекон до хрустящей корочки, 5–6 минут. Снимите бекон со сковороды и обжарьте лук-шалот в жире от бекона до мягкости, около 2 минут.

Добавьте ломтики персиков и готовьте, пока они не станут мягкими, около 4 минут.

Добавьте пасту и бекон обратно в сковороду и перемешайте. Добавьте горгонзолу и перемешайте, пока она не смешается. Украсьте тимьяном.

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