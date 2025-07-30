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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
134
Время на прочтение
1 мин

Паста с беконом и сыром камамбер: рецепт вкусного ужина

Если вы хотите быстро приготовить что-то необычное, ароматное и очень нежное, попробуйте пасту с беконом и сыром камамбер — это изысканное, но очень простое блюдо, которое сочетает в себе французскую деликатность и итальянскую душу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Паста с беконом и сыром камамбер

Паста с беконом и сыром камамбер / © Credits

Такую кремовую пасту можно приготовить буквально за 20 мин, она покорит вас насыщенным вкусом и бархатной текстурой. Идеально подходит для романтического ужина или душевного обеда с друзьями. О рецепте ее приготовления рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты

Спагетти
200 г
Бекон
100 г
Лук
1 шт.
Сыр камамбер
100 г
Молоко
100 мл
Соль
Перец
Оливковое масло

Приготовление

  1. Нарежьте бекон небольшими кусочками, а лук мелкими кубиками.

  2. В сковороде разогрейте немного масла, добавьте бекон и обжарьте до золотистой корочки. Добавьте лук и готовьте еще 3-5 мин, пока он станет мягким.

  3. Добавьте порезанный камамбер вместе со шкуркой, она съедобна и добавляет аромата. Накройте крышкой на 2-3 мин, чтобы сыр расплавился.

  4. Добавьте молоко или сливки, перемешайте все до однородной кремовой консистенции. Дайте соусу покипеть еще 2-3 мин. Посолите и поперчите по своему вкусу.

  5. Отваренные спагетти выложите в сковороду с соусом или полейте соусом сверху перед подачей. Хорошо перемешайте, чтобы макароны впитали вкус.

  6. Подавайте сразу, по желанию посыпьте свежемолотым перцем или зеленью.

Советы

  • Для более насыщенного вкуса замените молоко на жирные сливки.

  • Если нет камамбера, попробуйте бри или другой мягкий французский сыр.

  • Добавьте черный молотый перец, чеснок или шпинат для более интересного аромата.

Паста с беконом и камамбером — это именно тот ужин, который дарит атмосферу ресторана дома. Она подходит и для романтического свидания, и для расслабленного вечера с бокалом белого вина.

Bon appétit!

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