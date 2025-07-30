Паста с беконом и сыром камамбер: рецепт вкусного ужина

Паста с беконом и сыром камамбер / © Credits

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Такую кремовую пасту можно приготовить буквально за 20 мин, она покорит вас насыщенным вкусом и бархатной текстурой. Идеально подходит для романтического ужина или душевного обеда с друзьями. О рецепте ее приготовления рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты Спагетти 200 г Бекон 100 г Лук 1 шт. Сыр камамбер 100 г Молоко 100 мл Соль Перец Оливковое масло

Приготовление

Нарежьте бекон небольшими кусочками, а лук мелкими кубиками. В сковороде разогрейте немного масла, добавьте бекон и обжарьте до золотистой корочки. Добавьте лук и готовьте еще 3-5 мин, пока он станет мягким. Добавьте порезанный камамбер вместе со шкуркой, она съедобна и добавляет аромата. Накройте крышкой на 2-3 мин, чтобы сыр расплавился. Добавьте молоко или сливки, перемешайте все до однородной кремовой консистенции. Дайте соусу покипеть еще 2-3 мин. Посолите и поперчите по своему вкусу. Отваренные спагетти выложите в сковороду с соусом или полейте соусом сверху перед подачей. Хорошо перемешайте, чтобы макароны впитали вкус. Подавайте сразу, по желанию посыпьте свежемолотым перцем или зеленью.

Советы

Для более насыщенного вкуса замените молоко на жирные сливки.

Если нет камамбера, попробуйте бри или другой мягкий французский сыр.

Добавьте черный молотый перец, чеснок или шпинат для более интересного аромата.

Паста с беконом и камамбером — это именно тот ужин, который дарит атмосферу ресторана дома. Она подходит и для романтического свидания, и для расслабленного вечера с бокалом белого вина.

Bon appétit!

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