Паста с кабачками и базиликом: быстрый и простой рецепт

Лето закончилось, но кабачки еще нет. Поэтому мы предлагаем вам еще один вариант блюда с кабачками.

На приготовление этого простого, но очень вкусного и полезного блюда у вас уйдет совсем немного времени. Вам понадобится 15 минут на подготовку и 20 минут на собственно приготовление.

Ингредиенты

кабачки - 3 шт. среднего размера

чеснок - 2 зубчика

оливковое масло - 6 ст. л.

соль, перец

листья базилика - 1 горсть

паста - 500 г

пармезан для подачи

Приготовление

Кабачки нарежьте кружками толщиной 1 см. Зубчики чеснока раздавите боковой стороной ножа, чтобы они раскололись, но остались целыми.

Налейте масло, добавьте чеснок, кабачки и щепотку соли в сковороду, обжарьте на слабом огне с обеих сторон. Добавьте в сковороду несколько столовых ложек теплой воды и оставьте протушиться. Добавьте еще воды и готовьте, пока кабачки не станут очень нежными и не развалятся, а в кастрюле останется совсем немного жидкости — это займет около 20 минут. Пока кабачки готовятся, отварите макароны в соответствии с инструкциями на упаковке до состояния al dente, затем слейте воду.

Удалите и выбросьте чеснок, добавьте листья базилика и немного перца, затем добавьте в сковороду макароны и перемешайте. Подавайте с пармезаном.

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