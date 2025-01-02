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Паста с колбасками и баклажанами: рецепт итальянского блюда

Паста с колбасками и баклажанами: рецепт итальянского блюда

Паста с колбасками и баклажанами: рецепт итальянского блюда / Фото: Credits

Откройте для себя настоящий вкус Италии с этим рецептом пасты, сочетающий нежность баклажанов, сочность колбасок и сливочное наслаждение пармезана.

Идеальный выбор для тех, кто хочет порадовать себя изысканным блюдом из простых ингредиентов. На странице ericlahuerta этот рецепт приобрел популярность благодаря своей простоте и богатству вкуса.

Ингредиенты

Паста
200 г
Колбаски
200 г
Лук
1 шт.
Баклажан
1 шт.
Помидоры черри
8 шт.
Томатное пюре
200 мл
Сыр пармезан
Сушеный орегано
Оливковое масло
Соль
Перец

Приготовление

  1. Нарежьте лук мелкими кубиками, баклажан почистите от кожуры (по желанию) и порежьте кубиками, помидоры черри разрежьте пополам. Колбаски нарежьте небольшими кусочками.
  2. На сухой сковороде без добавления оливкового масла обжарьте кусочки колбасок до золотисто-коричневого цвета. Это позволит колбасе выпустить ее природный аромат и жир. Готовую колбасу снимите со сковороды и отложите.
  3. В той же сковороде разогрейте немного оливкового масла и добавьте нарезанный лук. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивайте в течение 20 минут. Лук должен стать мягким и карамелизированным.
  4. К луку добавьте кубики баклажанов. Готовьте еще 5 минут, пока баклажаны не станут золотистыми и нежными. При необходимости добавьте еще немного оливкового масла.
  5. Добавьте в сковороду помидоры черри и продолжайте готовить еще 5 минут. Помидоры должны слегка размякнуть и выпустить сок.
  6. Поверните обжаренные колбаски в сковороду. Влейте 200 мл томатного пюре и тщательно перемешайте. Оставьте соус на медленном огне на 5 минут, чтобы все вкусы объединились в одно целое.
  7. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente в соответствии с инструкциями на упаковке. Слейте воду, но оставьте немного жидкости от пасты (примерно 100 мл).
  8. Добавьте отварную пасту к соусу в сковороду. Если соус кажется густым, добавьте несколько ложек жидкости от оставшейся пасты.
  9. Добавьте натертый пармезан, сушеный орегано, соль и перец. Тщательно перемешайте, чтобы паста равномерно покрылась соусом.
  10. Выложите пасту на тарелки, сверху щедро посыпьте тертым пармезаном и украсьте листиками свежего базилика или орегано.

Советы:

  • Добавьте щепотку красного перца или копченой паприки в соус для пикантности.
  • Остатки пасты можно хранить в холодильнике до 2 дней. Разогревайте на медленном огне, добавляя немного воды или оливкового масла, чтобы освежить вкус.

Этот рецепт станет настоящим открытием для тех, кто ценит вкусную еду и атмосферу итальянской кухни.

Bon Appétit!

Мы также писали, как приготовить пасту с креветками и лососем.

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