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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
86
Время на прочтение
2 мин

Паста с красной рыбой: рецепт на скорую руку

Когда хочется чего-то вкусного, питательного и не слишком сложного в приготовлении, идеальным вариантом станет паста с красной рыбой. Всего одна форма для запекания, пять ингредиентов и 30 мин и у вас ароматное, насыщенное, ресторанное блюдо у себя дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Паста с красной рыбой

Паста с красной рыбой / © Associated Press

Этот рецепт стал вирусным в сети благодаря простоте приготовления и изысканному вкусу. О нем на своей странице рассказал фудблогер Petros Maounatzis, а также доказал, что настоящая кулинарная магия в простых вещах.

Ингредиенты

Филе красной рыбы (лосось или форель)
300 г
Помидоры черри
200 г
Сыр фета
120 г
Макароны
Оливковое масло
3 ст. л.
Соль
Перец

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C. Застелите форму для запекания пергаментом или смажьте ее растительным маслом.

  2. Выложите в форму ингредиенты. В центр положите фету, вокруг нее черри. Добавьте филе красной рыбы, порезанное кусочками. Полейте все оливковым маслом, посолите и поперчите.

  3. Запекайте 20-25 мин, пока рыба не станет сочной, а сыр и томаты мягкими и запеченными.

  4. Тем временем отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, но оставьте немного жидкости.

  5. Смешайте все в одно. Добавьте пасту в форму с запеченными ингредиентами, разомните фету и помидоры вилкой, перемешайте все вместе. Добавьте немного воды из-под пасты для образования нежной текстуры.

  6. Подавайте горячим, посыпьте свежей зеленью или тертым пармезаном.

Советы

  • Подходит как классическая греческая фета, так и мягкие аналоги — брынза или рикотта.

  • Не перепекайте рыбу, 20-25 мин достаточно для идеальной сочности.

  • Вегетарианский вариант, просто замените рыбу на грибы или баклажан.

Паста с красной рыбой — это идеальное сочетание простоты, пользы и изысканного вкуса. Блюдо готовится всего за полчаса, не требует сложных ингредиентов, а результат впечатляет. Нежная рыба, сочные томаты, ароматная фета и любимая паста в одном запеченном шедевре. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит свое время, любит вкусно поесть и заботиться о здоровье.

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