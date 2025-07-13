Паста с красной рыбой: рецепт на скорую руку

Паста с красной рыбой / © Associated Press

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Этот рецепт стал вирусным в сети благодаря простоте приготовления и изысканному вкусу. О нем на своей странице рассказал фудблогер Petros Maounatzis, а также доказал, что настоящая кулинарная магия в простых вещах.

Ингредиенты Филе красной рыбы (лосось или форель) 300 г Помидоры черри 200 г Сыр фета 120 г Макароны Оливковое масло 3 ст. л. Соль Перец

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Застелите форму для запекания пергаментом или смажьте ее растительным маслом. Выложите в форму ингредиенты. В центр положите фету, вокруг нее черри. Добавьте филе красной рыбы, порезанное кусочками. Полейте все оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 20-25 мин, пока рыба не станет сочной, а сыр и томаты мягкими и запеченными. Тем временем отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, но оставьте немного жидкости. Смешайте все в одно. Добавьте пасту в форму с запеченными ингредиентами, разомните фету и помидоры вилкой, перемешайте все вместе. Добавьте немного воды из-под пасты для образования нежной текстуры. Подавайте горячим, посыпьте свежей зеленью или тертым пармезаном.

Советы

Подходит как классическая греческая фета, так и мягкие аналоги — брынза или рикотта.

Не перепекайте рыбу, 20-25 мин достаточно для идеальной сочности.

Вегетарианский вариант, просто замените рыбу на грибы или баклажан.

Паста с красной рыбой — это идеальное сочетание простоты, пользы и изысканного вкуса. Блюдо готовится всего за полчаса, не требует сложных ингредиентов, а результат впечатляет. Нежная рыба, сочные томаты, ароматная фета и любимая паста в одном запеченном шедевре. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит свое время, любит вкусно поесть и заботиться о здоровье.