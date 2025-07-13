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Паста с красной рыбой: рецепт на скорую руку
Когда хочется чего-то вкусного, питательного и не слишком сложного в приготовлении, идеальным вариантом станет паста с красной рыбой. Всего одна форма для запекания, пять ингредиентов и 30 мин и у вас ароматное, насыщенное, ресторанное блюдо у себя дома.
Этот рецепт стал вирусным в сети благодаря простоте приготовления и изысканному вкусу. О нем на своей странице рассказал фудблогер Petros Maounatzis, а также доказал, что настоящая кулинарная магия в простых вещах.
Ингредиенты
- Филе красной рыбы (лосось или форель)
- 300 г
- Помидоры черри
- 200 г
- Сыр фета
- 120 г
- Макароны
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- Оливковое масло
- 3 ст. л.
- Соль
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- Перец
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Приготовление
Разогрейте духовку до 200°C. Застелите форму для запекания пергаментом или смажьте ее растительным маслом.
Выложите в форму ингредиенты. В центр положите фету, вокруг нее черри. Добавьте филе красной рыбы, порезанное кусочками. Полейте все оливковым маслом, посолите и поперчите.
Запекайте 20-25 мин, пока рыба не станет сочной, а сыр и томаты мягкими и запеченными.
Тем временем отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте воду, но оставьте немного жидкости.
Смешайте все в одно. Добавьте пасту в форму с запеченными ингредиентами, разомните фету и помидоры вилкой, перемешайте все вместе. Добавьте немного воды из-под пасты для образования нежной текстуры.
Подавайте горячим, посыпьте свежей зеленью или тертым пармезаном.
Советы
Подходит как классическая греческая фета, так и мягкие аналоги — брынза или рикотта.
Не перепекайте рыбу, 20-25 мин достаточно для идеальной сочности.
Вегетарианский вариант, просто замените рыбу на грибы или баклажан.
Паста с красной рыбой — это идеальное сочетание простоты, пользы и изысканного вкуса. Блюдо готовится всего за полчаса, не требует сложных ингредиентов, а результат впечатляет. Нежная рыба, сочные томаты, ароматная фета и любимая паста в одном запеченном шедевре. Такой рецепт станет настоящей находкой для тех, кто ценит свое время, любит вкусно поесть и заботиться о здоровье.