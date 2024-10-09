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Паста с креветками и лососем: рецепт вкусного блюда

Паста с креветками и лососем: рецепт вкусного блюда

Паста с креветками и лососем: рецепт вкусного блюда / Фото: Credits

Попробуйте приготовить это быстрое и невероятно вкусное блюдо в одном противне.

На странице Stefano Zarrella автор канала показал, как приготовить вкуснейшее средиземноморское блюдо.

Ингредиенты

Лосось
500 г
Листья шпината
250 г
Красный лук
1 шт.
Помидоры черри
300 г
Креветки
300 г
Сливочный творог с травами
Масло
20 г
Специи
Лимонный сок
Пармезан
Сливки
200 мл
Лапша
250 г

Приготовление:

  • Положите в форму для выпечки лосось, шпинат, лук, помидоры и креветки;
  • Добавьте сливочный сыр с травами, оливковое масло, специи и лимонный сок. Можно положить ломтик лимона на лосося для лучшего аромата;
  • Разогрейте духовку до 180°C и поставьте готовиться на 25 минут;
  • В это время сварите лапшу;
  • Затем снимите ломтик лимона с лосося и все перемешайте;
  • Добавьте лапшу и снова все перемешайте;
  • Добавьте сверху натертый пармезан и можно подавать на стол.

Это очень вкусное и сливочное блюдо, которое легко приготовить за полчаса.

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