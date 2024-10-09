Паста с креветками и лососем: рецепт вкусного блюда

Попробуйте приготовить это быстрое и невероятно вкусное блюдо в одном противне.
На странице Stefano Zarrella автор канала показал, как приготовить вкуснейшее средиземноморское блюдо.
Ингредиенты
- Лосось
- 500 г
- Листья шпината
- 250 г
- Красный лук
- 1 шт.
- Помидоры черри
- 300 г
- Креветки
- 300 г
- Сливочный творог с травами
- Масло
- 20 г
- Специи
- Лимонный сок
- Пармезан
- Сливки
- 200 мл
- Лапша
- 250 г
Приготовление:
- Положите в форму для выпечки лосось, шпинат, лук, помидоры и креветки;
- Добавьте сливочный сыр с травами, оливковое масло, специи и лимонный сок. Можно положить ломтик лимона на лосося для лучшего аромата;
- Разогрейте духовку до 180°C и поставьте готовиться на 25 минут;
- В это время сварите лапшу;
- Затем снимите ломтик лимона с лосося и все перемешайте;
- Добавьте лапшу и снова все перемешайте;
- Добавьте сверху натертый пармезан и можно подавать на стол.
Это очень вкусное и сливочное блюдо, которое легко приготовить за полчаса.
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