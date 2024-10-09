Паста с креветками и лососем: рецепт вкусного блюда

Попробуйте приготовить это быстрое и невероятно вкусное блюдо в одном противне.

На странице Stefano Zarrella автор канала показал, как приготовить вкуснейшее средиземноморское блюдо.

Ингредиенты Лосось 500 г Листья шпината 250 г Красный лук 1 шт. Помидоры черри 300 г Креветки 300 г Сливочный творог с травами Масло 20 г Специи Лимонный сок Пармезан Сливки 200 мл Лапша 250 г

Приготовление:

Положите в форму для выпечки лосось, шпинат, лук, помидоры и креветки;

Добавьте сливочный сыр с травами, оливковое масло, специи и лимонный сок. Можно положить ломтик лимона на лосося для лучшего аромата;

Разогрейте духовку до 180°C и поставьте готовиться на 25 минут;

В это время сварите лапшу;

Затем снимите ломтик лимона с лосося и все перемешайте;

Добавьте лапшу и снова все перемешайте;

Добавьте сверху натертый пармезан и можно подавать на стол.

Это очень вкусное и сливочное блюдо, которое легко приготовить за полчаса.

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