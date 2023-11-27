Паста с лимонно-пармезановым соусом: быстрый и изысканный рецепт

Эта сливочная, паста с лимоном и пармезаном — идеальное блюдо, которое можно приготовить в последнюю минуту. Соус готовится быстро, а волшебным ингредиентом здесь является вода для приготовления пасты, которая забирает крахмал из готовящейся пасты и использует его для связывания лимонного сока, тертого сыра и оливкового масла, чтобы получился идеальный соус для пасты.