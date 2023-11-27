Паста с лимонно-пармезановым соусом: быстрый и изысканный рецепт

Эта сливочная, паста с лимоном и пармезаном — идеальное блюдо, которое можно приготовить в последнюю минуту. Соус готовится быстро, а волшебным ингредиентом здесь является вода для приготовления пасты, которая забирает крахмал из готовящейся пасты и использует его для связывания лимонного сока, тертого сыра и оливкового масла, чтобы получился идеальный соус для пасты.
Ингредиенты
- лимон
- 2 шт
- тертый пармезан
- 70 г и еще немного для подачи
- оливковое масло
- 5 ст. л.
- спагетти
- 500 г
- соль и перец
- свежий базилик
- 20 листьев
- В миске энергично смешайте цедру и сок лимона, сыр, масло, половину чайной ложки соли и немного молотого черного перца, чтобы сыр растворился с маслом и лимонным соком.
- Доведите до кипения большую кастрюлю с щедро подсоленной водой (1 столовая ложка соли на каждые 6 стаканов воды). Приготовьте макароны, время от времени помешивая, согласно инструкции на упаковке.
- Слейте воду, оставив 1 стакан воды от варки макарон.
- Верните макароны в горячую пустую кастрюлю. Залейте соусом из лимона и пармезана, смешанного с половиной стакана оставшейся от варки макаронов воды, у вас получился сливочный соус, который прилипнет к пасте, при необходимости добавьте еще воды. Добавьте базилик и перемешайте один или два раза.
- Разложите макароны по тарелкам и посыпьте пармезаном.
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