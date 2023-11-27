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Паста с лимонно-пармезановым соусом: быстрый и изысканный рецепт

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
408 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
218
Время на прочтение
1 мин
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Паста с лимонно-пармезановым соусом: быстрый и изысканный рецепт

Паста с лимонно-пармезановым соусом / Фото: Credits

Эта сливочная, паста с лимоном и пармезаном — идеальное блюдо, которое можно приготовить в последнюю минуту. Соус готовится быстро, а волшебным ингредиентом здесь является вода для приготовления пасты, которая забирает крахмал из готовящейся пасты и использует его для связывания лимонного сока, тертого сыра и оливкового масла, чтобы получился идеальный соус для пасты.

Ингредиенты

лимон
2 шт
тертый пармезан
70 г и еще немного для подачи
оливковое масло
5 ст. л.
спагетти
500 г
соль и перец
свежий базилик
20 листьев
  1. В миске энергично смешайте цедру и сок лимона, сыр, масло, половину чайной ложки соли и немного молотого черного перца, чтобы сыр растворился с маслом и лимонным соком. 
  2. Доведите до кипения большую кастрюлю с щедро подсоленной водой (1 столовая ложка соли на каждые 6 стаканов воды). Приготовьте макароны, время от времени помешивая, согласно инструкции на упаковке.
  3. Слейте воду, оставив 1 стакан воды от варки макарон.
  4. Верните макароны в горячую пустую кастрюлю. Залейте соусом из лимона и пармезана, смешанного с половиной стакана оставшейся от варки макаронов воды, у вас получился сливочный соус, который прилипнет к пасте, при необходимости добавьте еще воды. Добавьте базилик и перемешайте один или два раза.
  5. Разложите макароны по тарелкам и посыпьте пармезаном.

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Дата публикации
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