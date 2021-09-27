Паста с лисичками в нежном сливочном соусе

Лисички – гриб универсальный. Их можно сочетать практически с любыми продуктами – мясом, картофелем, рисом.
Мы же предлагаем вам приготовить пасту с лисичками. Сочетание ароматных лисичек с нежнейшим сливочным соусом, дополненное пастой, не оставит равнодушным никого.
Ингредиенты:
- 300 г пасты;
- 300 г лисичек;
- 200 мл жирных сливок;
- 1 луковица;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- зелень;
- черный молотый перец;
- соль.
Приготовление
Лисички аккуратно промыть в проточной воде, крупные экземпляры разрезать на 2-4 части, мелкие оставить целыми.
Пасту отварить в подсоленной воде до состояния al dente.
Оливковое масло разогреть в сотейнике вместе со сливочным, добавить мелкорубленый лук и спассеровать его до румяного цвета, после чего ввести подготовленные грибы, посолить, поперчить и жарить до полного выпаривания жидкости.
В сотейник с лисичками влить сливки и тушить до 5 минут, после чего добавить отцеженную пасту, измельченную зелень, аккуратно перемешать и протушить еще 1-2 минуты.
На заметку
Для приготовления пасты с лисичками используйте феттучини, тальятелле, лингвини или другой любимый вид пасты.
Зелень подбирайте по вкусу – это может быть и укроп, и петрушка.
Пасту для этого блюда можно слегка не доварить, она дойдет до готовности во время последнего этапа приготовления со сливками.
Приправив пасту с лисичками тимьяном, корицей, мускатным орехом или белым перцем, вы внесете в общую композицию новые нотки.
Готовое блюдо перед подачей можно притрусить тертым пармезаном.
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