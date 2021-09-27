Паста с лисичками в нежном сливочном соусе

Паста с лисичками в нежном сливочном соусе

Лисички – гриб универсальный. Их можно сочетать практически с любыми продуктами – мясом, картофелем, рисом.

Мы же предлагаем вам приготовить пасту с лисичками. Сочетание ароматных лисичек с нежнейшим сливочным соусом, дополненное пастой, не оставит равнодушным никого.

Ингредиенты:

300 г пасты;

300 г лисичек;

200 мл жирных сливок;

1 луковица;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 столовая ложка сливочного масла;

зелень;

черный молотый перец;

соль.

Приготовление

Лисички аккуратно промыть в проточной воде, крупные экземпляры разрезать на 2-4 части, мелкие оставить целыми.

Пасту отварить в подсоленной воде до состояния al dente.

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Оливковое масло разогреть в сотейнике вместе со сливочным, добавить мелкорубленый лук и спассеровать его до румяного цвета, после чего ввести подготовленные грибы, посолить, поперчить и жарить до полного выпаривания жидкости.

В сотейник с лисичками влить сливки и тушить до 5 минут, после чего добавить отцеженную пасту, измельченную зелень, аккуратно перемешать и протушить еще 1-2 минуты.

На заметку

Для приготовления пасты с лисичками используйте феттучини, тальятелле, лингвини или другой любимый вид пасты.

Зелень подбирайте по вкусу – это может быть и укроп, и петрушка.

Пасту для этого блюда можно слегка не доварить, она дойдет до готовности во время последнего этапа приготовления со сливками.

Приправив пасту с лисичками тимьяном, корицей, мускатным орехом или белым перцем, вы внесете в общую композицию новые нотки.

Готовое блюдо перед подачей можно притрусить тертым пармезаном.

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