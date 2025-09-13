- Дата публикации
Паста с митболами в соусе: рецепт блюда, которое влюбляет с первого кусочка
Паста с митболами — блюдо, которое умеет сочетать в себе уют домашней кухни и ресторанный шик. Сочные фрикадельки, нежный соус и тягучий сыр создают идеальный ансамбль, который нравится как взрослым, так и детям.
Этот рецепт — современная интерпретация классического итальянского блюда от фудблогера Eric Lahuerta. Аромат пасты с митболами легко перенесет вас в маленькую тратторию где-то в Неаполе, где все дышит любовью к жизни и еде. Приготовьте это блюдо и убедитесь, что простые ингредиенты могут творить настоящие кулинарные чудеса.
Ингредиенты
Для митболов
Говяжий фарш 500 г
Свиной фарш 500 г
Белый хлеб 2 ломтика
Молоко 50 мл
Яйца 1 шт.
Соль
Черный перец
Для соуса
Лук 3 шт.
Томатная паста 1 ст. л
Консервированные томаты 500 г
Оливковое масло
Дополнительно
Паста
Моцарелла 150 г
Пармезан 80 г
Сушеный орегано
Приготовление
Митболы
Замочите хлеб в молоке, дайте ему размякнуть.
Смешайте два вида фарша, добавьте яйцо, соль и перец.
Введите хлеб в фарш и хорошо вымесите.
Сформируйте небольшие шарики диаметром где-то 3-4 см.
Обжарьте их до золотистой корочки и отложите.
Соус
Измельчите лук и тушите его на оливковом масле на маленьком огне около 30 мин, он должен стать мягким и сладковатым.
Добавьте томатную пасту, перемешайте.
Влейте измельченные томаты и тушите на минимальном огне, пока соус не станет густым.
Выложите в соус митболы, аккуратно перемешайте и дайте настояться несколько минут.
Финальные штрихи
Сварите пасту до состояния al dente.
Смешайте ее с митболами в соусе, добавьте измельченную моцареллу и щепотку орегано.
Переложите в форму, посыпьте моцареллой и пармезаном.
Запекайте несколько минут в духовке при 200°C, пока сыр не станет золотистым.
Подайте на стол, посыпав свежим пармезаном.
Советы
Вместо свинины можно добавить индейку для более легкой версии.
Долгое томление лука — залог мягкости и насыщенного вкуса соуса.
Обязательно дайте блюду несколько минут «отдохнуть» после духовки, так вкусы больше раскроются.
Эта паста с митболами — настоящий праздник вкуса, который легко приготовить даже в будний вечер. А подать ее можно с бокалом красного вина или стаканом лимонада и вы получите не просто ужин, а маленькое путешествие в мир итальянских гастрономических традиций.