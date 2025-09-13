Паста с митболами в соусе: рецепт блюда, которое влюбляет с первого кусочка

Паста с митболами в соусе / © Associated Press

Этот рецепт — современная интерпретация классического итальянского блюда от фудблогера Eric Lahuerta. Аромат пасты с митболами легко перенесет вас в маленькую тратторию где-то в Неаполе, где все дышит любовью к жизни и еде. Приготовьте это блюдо и убедитесь, что простые ингредиенты могут творить настоящие кулинарные чудеса.

Ингредиенты

Для митболов

Говяжий фарш 500 г

Свиной фарш 500 г

Белый хлеб 2 ломтика

Молоко 50 мл

Яйца 1 шт.

Соль

Черный перец

Для соуса

Лук 3 шт.

Томатная паста 1 ст. л

Консервированные томаты 500 г

Оливковое масло

Дополнительно

Паста

Моцарелла 150 г

Пармезан 80 г

Сушеный орегано

Приготовление

Митболы

Замочите хлеб в молоке, дайте ему размякнуть. Смешайте два вида фарша, добавьте яйцо, соль и перец. Введите хлеб в фарш и хорошо вымесите. Сформируйте небольшие шарики диаметром где-то 3-4 см. Обжарьте их до золотистой корочки и отложите.

Соус

Измельчите лук и тушите его на оливковом масле на маленьком огне около 30 мин, он должен стать мягким и сладковатым. Добавьте томатную пасту, перемешайте. Влейте измельченные томаты и тушите на минимальном огне, пока соус не станет густым. Выложите в соус митболы, аккуратно перемешайте и дайте настояться несколько минут.

Финальные штрихи

Сварите пасту до состояния al dente. Смешайте ее с митболами в соусе, добавьте измельченную моцареллу и щепотку орегано. Переложите в форму, посыпьте моцареллой и пармезаном. Запекайте несколько минут в духовке при 200°C, пока сыр не станет золотистым. Подайте на стол, посыпав свежим пармезаном.

Советы

Вместо свинины можно добавить индейку для более легкой версии.

Долгое томление лука — залог мягкости и насыщенного вкуса соуса.

Обязательно дайте блюду несколько минут «отдохнуть» после духовки, так вкусы больше раскроются.

Эта паста с митболами — настоящий праздник вкуса, который легко приготовить даже в будний вечер. А подать ее можно с бокалом красного вина или стаканом лимонада и вы получите не просто ужин, а маленькое путешествие в мир итальянских гастрономических традиций.