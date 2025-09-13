ТСН в социальных сетях

Рецепты
107
2 мин

Паста с митболами в соусе: рецепт блюда, которое влюбляет с первого кусочка

Паста с митболами — блюдо, которое умеет сочетать в себе уют домашней кухни и ресторанный шик. Сочные фрикадельки, нежный соус и тягучий сыр создают идеальный ансамбль, который нравится как взрослым, так и детям.

Паста с митболами в соусе

Паста с митболами в соусе / © Associated Press

Этот рецепт — современная интерпретация классического итальянского блюда от фудблогера Eric Lahuerta. Аромат пасты с митболами легко перенесет вас в маленькую тратторию где-то в Неаполе, где все дышит любовью к жизни и еде. Приготовьте это блюдо и убедитесь, что простые ингредиенты могут творить настоящие кулинарные чудеса.

Ингредиенты

Для митболов

  • Говяжий фарш 500 г

  • Свиной фарш 500 г

  • Белый хлеб 2 ломтика

  • Молоко 50 мл

  • Яйца 1 шт.

  • Соль

  • Черный перец

Для соуса

  • Лук 3 шт.

  • Томатная паста 1 ст. л

  • Консервированные томаты 500 г

  • Оливковое масло

Дополнительно

  • Паста

  • Моцарелла 150 г

  • Пармезан 80 г

  • Сушеный орегано

Приготовление

Митболы

  1. Замочите хлеб в молоке, дайте ему размякнуть.

  2. Смешайте два вида фарша, добавьте яйцо, соль и перец.

  3. Введите хлеб в фарш и хорошо вымесите.

  4. Сформируйте небольшие шарики диаметром где-то 3-4 см.

  5. Обжарьте их до золотистой корочки и отложите.

Соус

  1. Измельчите лук и тушите его на оливковом масле на маленьком огне около 30 мин, он должен стать мягким и сладковатым.

  2. Добавьте томатную пасту, перемешайте.

  3. Влейте измельченные томаты и тушите на минимальном огне, пока соус не станет густым.

  4. Выложите в соус митболы, аккуратно перемешайте и дайте настояться несколько минут.

Финальные штрихи

  1. Сварите пасту до состояния al dente.

  2. Смешайте ее с митболами в соусе, добавьте измельченную моцареллу и щепотку орегано.

  3. Переложите в форму, посыпьте моцареллой и пармезаном.

  4. Запекайте несколько минут в духовке при 200°C, пока сыр не станет золотистым.

  5. Подайте на стол, посыпав свежим пармезаном.

Советы

  • Вместо свинины можно добавить индейку для более легкой версии.

  • Долгое томление лука — залог мягкости и насыщенного вкуса соуса.

  • Обязательно дайте блюду несколько минут «отдохнуть» после духовки, так вкусы больше раскроются.

Эта паста с митболами — настоящий праздник вкуса, который легко приготовить даже в будний вечер. А подать ее можно с бокалом красного вина или стаканом лимонада и вы получите не просто ужин, а маленькое путешествие в мир итальянских гастрономических традиций.

