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Паста с сосисками на сковороде: быстрый рецепт любимого блюда

Паста с сосисками на сковороде: быстрый рецепт любимого блюда

Паста с сосисками / Фото: Associated Press

Иногда очень хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное и одновременно простое. Этот рецепт пасты с сосисками на сковороде – именно то, что нужно, чтобы устроить себе гастрономическое наслаждение без лишних усилий.

Рецепт со страницы shovalskitchen идеально подходит для ужина после насыщенного дня.

Ингредиенты

Измельченный чеснок
1 ст. л
Сосиски
1 упаковка
Паприка
1 ст. л
Томатная паста
2 ст. л
Сахар
½ ч. л
Макароны
400 г
Куриный бульон
1 ст. л
Соль
Черный перец
Куркума
кипяток
Масло

Приготовление

  1. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте его до золотистого цвета.
  2. Тем временем нарежьте сосиски небольшими кусочками и добавьте к чесноку. Обжаривайте до появления аппетитной румяной корочки.
  3. В сковороду всыпьте сладкую паприку, томатную пасту и сахар. Тщательно размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрыли сосиски.
  4. Добавьте в сковороду макароны (заранее отваривать их не нужно). Перемешайте все вместе, чтобы макароны впитали вкус и аромат соуса. Залейте горячей водой так, чтобы она полностью покрыла макароны.
  5. Добавьте к блюду куриный бульон, соль, чёрный перец и куркуму. Снова тщательно перемешайте, накройте сковороду крышкой и оставьте на маленьком огне примерно на 10 минут. Периодически помешивайте, чтобы макароны равномерно приготовились и не прилипали ко дну.
  6. Снимите сковороду с огня, дайте пасте немного остыть и подавайте к столу. Можно украсить блюдо свежей зеленью, тертым сыром или добавить немного сметаны для более нежного вкуса.

Советы:

  • Для более яркого вкуса можно использовать копченые сосиски или добавить к соусу щепотку острого перца чили.
  • Если хочется сделать блюдо посытнее, добавьте к макаронам консервированную фасоль или грибы.
  • Экспериментируйте со специями – вместо куркумы можно добавить итальянские травы или сухой базилик.

Эта паста – настоящее спасение в будни, когда времени катастрофически не хватает, а вкусно поесть все равно хочется.

Приятного аппетита!

Мы также писали, как приготовить пасту из брокколи.

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