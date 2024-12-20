Паста с сосисками на сковороде: быстрый рецепт любимого блюда

Иногда очень хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное и одновременно простое. Этот рецепт пасты с сосисками на сковороде – именно то, что нужно, чтобы устроить себе гастрономическое наслаждение без лишних усилий.
Рецепт со страницы shovalskitchen идеально подходит для ужина после насыщенного дня.
Ингредиенты
- Измельченный чеснок
- 1 ст. л
- Сосиски
- 1 упаковка
- Паприка
- 1 ст. л
- Томатная паста
- 2 ст. л
- Сахар
- ½ ч. л
- Макароны
- 400 г
- Куриный бульон
- 1 ст. л
- Соль
- Черный перец
- Куркума
- кипяток
- Масло
Приготовление
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте его до золотистого цвета.
- Тем временем нарежьте сосиски небольшими кусочками и добавьте к чесноку. Обжаривайте до появления аппетитной румяной корочки.
- В сковороду всыпьте сладкую паприку, томатную пасту и сахар. Тщательно размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрыли сосиски.
- Добавьте в сковороду макароны (заранее отваривать их не нужно). Перемешайте все вместе, чтобы макароны впитали вкус и аромат соуса. Залейте горячей водой так, чтобы она полностью покрыла макароны.
- Добавьте к блюду куриный бульон, соль, чёрный перец и куркуму. Снова тщательно перемешайте, накройте сковороду крышкой и оставьте на маленьком огне примерно на 10 минут. Периодически помешивайте, чтобы макароны равномерно приготовились и не прилипали ко дну.
- Снимите сковороду с огня, дайте пасте немного остыть и подавайте к столу. Можно украсить блюдо свежей зеленью, тертым сыром или добавить немного сметаны для более нежного вкуса.
Советы:
- Для более яркого вкуса можно использовать копченые сосиски или добавить к соусу щепотку острого перца чили.
- Если хочется сделать блюдо посытнее, добавьте к макаронам консервированную фасоль или грибы.
- Экспериментируйте со специями – вместо куркумы можно добавить итальянские травы или сухой базилик.
Эта паста – настоящее спасение в будни, когда времени катастрофически не хватает, а вкусно поесть все равно хочется.
Приятного аппетита!
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