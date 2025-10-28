Паста с запеченными грибами: рецепт ароматного блюда, которое влюбляет с первой ложки

Паста с запеченными грибами / © Associated Press

Фудблогер Ольга Рябенко рассказала, чтобы приготовить ресторанное блюдо дома, не нужно часами стоять у плиты. Вкусное может быть действительно простым в приготовлении. Осень — это сезон грибов и трудно найти продукт, который бы лучше передавал ее настроение.

У запеченных грибов насыщенный, немного дымный вкус, который прекрасно сочетается со сливочными соусами. В сочетании с пастой они создают идеальное блюдо, которое согревает тело и душу.

Ингредиенты Паста 300 г Грибы (шампиньоны или лесные) 400 г Лук красный 1 шт. Чеснок 1 головка Оливковое масло 2 ст. л. Тимьян 1 ч. л Крем-сыр 200 г Соль Перец

Приготовление

В форму выложите нарезанные грибы, полукольца красного лука, целую головку чеснока, разрезанную пополам, и крем-сыр. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и добавьте тимьян. Запекайте при 200°C около 30 мин, пока овощи не станут мягкими, а сыр — золотистым и нежным. Пока грибы запекаются, отварите пасту до состояния аль-денте. Не забудьте оставить немного воды после варки, она поможет создать идеальный соус. Достаньте форму из духовки, добавьте немного воды от пасты и хорошо перемешайте, соус станет шелковистым и ароматным. Выложите горячую пасту сразу в форму, осторожно смешайте.

Советы

Для более глубокого вкуса добавьте немного белого вина во время запекания грибов.

Если любите тягучесть, добавь в конце немного тертого пармезана или сыра с голубой плесенью.

Лесные грибы дадут более выраженный вкус, но обычные шампиньоны тоже отлично сработают.

Подавайте эту пасту в глубокой тарелке, притрусите пармезаном и веточкой тимьяна. Зажгите свечу, включите спокойную музыку и пусть аромат грибов наполнит дом теплом.