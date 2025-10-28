ТСН в социальных сетях

Рецепты
182
2 мин

Паста с запеченными грибами: рецепт ароматного блюда, которое влюбляет с первой ложки

Паста — это всегда хорошая идея. Она не требует лишних слов или сложных соусов, потому что ее сила — в простоте. Особенно, если подать ее с ароматными запеченными грибами, нежным крем-сыром и травами.

Станислава Бондаренко
45 минут
160 ккал
Паста с запеченными грибами

Паста с запеченными грибами / © Associated Press

Фудблогер Ольга Рябенко рассказала, чтобы приготовить ресторанное блюдо дома, не нужно часами стоять у плиты. Вкусное может быть действительно простым в приготовлении. Осень — это сезон грибов и трудно найти продукт, который бы лучше передавал ее настроение.

У запеченных грибов насыщенный, немного дымный вкус, который прекрасно сочетается со сливочными соусами. В сочетании с пастой они создают идеальное блюдо, которое согревает тело и душу.

Ингредиенты

Паста
300 г
Грибы (шампиньоны или лесные)
400 г
Лук красный
1 шт.
Чеснок
1 головка
Оливковое масло
2 ст. л.
Тимьян
1 ч. л
Крем-сыр
200 г
Соль
Перец

Приготовление

  1. В форму выложите нарезанные грибы, полукольца красного лука, целую головку чеснока, разрезанную пополам, и крем-сыр.

  2. Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и добавьте тимьян.

  3. Запекайте при 200°C около 30 мин, пока овощи не станут мягкими, а сыр — золотистым и нежным.

  4. Пока грибы запекаются, отварите пасту до состояния аль-денте.

  5. Не забудьте оставить немного воды после варки, она поможет создать идеальный соус.

  6. Достаньте форму из духовки, добавьте немного воды от пасты и хорошо перемешайте, соус станет шелковистым и ароматным.

  7. Выложите горячую пасту сразу в форму, осторожно смешайте.

Советы

  • Для более глубокого вкуса добавьте немного белого вина во время запекания грибов.

  • Если любите тягучесть, добавь в конце немного тертого пармезана или сыра с голубой плесенью.

  • Лесные грибы дадут более выраженный вкус, но обычные шампиньоны тоже отлично сработают.

Подавайте эту пасту в глубокой тарелке, притрусите пармезаном и веточкой тимьяна. Зажгите свечу, включите спокойную музыку и пусть аромат грибов наполнит дом теплом.

182
