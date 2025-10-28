- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Паста с запеченными грибами: рецепт ароматного блюда, которое влюбляет с первой ложки
Паста — это всегда хорошая идея. Она не требует лишних слов или сложных соусов, потому что ее сила — в простоте. Особенно, если подать ее с ароматными запеченными грибами, нежным крем-сыром и травами.
Фудблогер Ольга Рябенко рассказала, чтобы приготовить ресторанное блюдо дома, не нужно часами стоять у плиты. Вкусное может быть действительно простым в приготовлении. Осень — это сезон грибов и трудно найти продукт, который бы лучше передавал ее настроение.
У запеченных грибов насыщенный, немного дымный вкус, который прекрасно сочетается со сливочными соусами. В сочетании с пастой они создают идеальное блюдо, которое согревает тело и душу.
Ингредиенты
- Паста
- 300 г
- Грибы (шампиньоны или лесные)
- 400 г
- Лук красный
- 1 шт.
- Чеснок
- 1 головка
- Оливковое масло
- 2 ст. л.
- Тимьян
- 1 ч. л
- Крем-сыр
- 200 г
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
В форму выложите нарезанные грибы, полукольца красного лука, целую головку чеснока, разрезанную пополам, и крем-сыр.
Полейте оливковым маслом, посолите, поперчите и добавьте тимьян.
Запекайте при 200°C около 30 мин, пока овощи не станут мягкими, а сыр — золотистым и нежным.
Пока грибы запекаются, отварите пасту до состояния аль-денте.
Не забудьте оставить немного воды после варки, она поможет создать идеальный соус.
Достаньте форму из духовки, добавьте немного воды от пасты и хорошо перемешайте, соус станет шелковистым и ароматным.
Выложите горячую пасту сразу в форму, осторожно смешайте.
Советы
Для более глубокого вкуса добавьте немного белого вина во время запекания грибов.
Если любите тягучесть, добавь в конце немного тертого пармезана или сыра с голубой плесенью.
Лесные грибы дадут более выраженный вкус, но обычные шампиньоны тоже отлично сработают.
Подавайте эту пасту в глубокой тарелке, притрусите пармезаном и веточкой тимьяна. Зажгите свечу, включите спокойную музыку и пусть аромат грибов наполнит дом теплом.