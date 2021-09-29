Пастрома из филе индейки: отличная идея для бутерброда

Собираясь на работу или думая, что бы дать ребенку в школу для перекуса, мы частенько останавливаем свой выбор на сэндвичах.
Сэндвичи уже давно завоевали популярность во всем мире и стали привычными из-за простоты приготовления. Кроме того, их удобно есть, для чего не требуются особые условия.
Обычно основным продуктом для сэндвича становятся колбаса и сыр. А почему бы не попробовать основной продукт приготовить самим? Домашняя пастрома – прекрасная замена магазинным колбасным изделиям. Вкусная, ароматная, сочная, она хороша не только для сэндвича, но и в нарезке.
Ингредиенты:
- 1 кг филе индейки
- 3-4 зубка чеснока
- для солевого раствора:
- 1 л воды
- 2 столовые ложки соли
- для маринада:
- 3 столовые ложки растительного масла
- 2 столовые ложки французской горчицы
- 1 столовая ложка соевого соуса
- 1 чайная ложка молотой паприки
- 1 чайная ложка смеси молотых перцев (черный, белый, красный, душистый)
Приготовление
Филе индейки промыть в проточной воде.
Приготовить солевой раствор, погрузить в него филе так, чтобы оно было полностью покрыто жидкостью, и выдержать не менее 2 часов.
Чеснок очистить и нарезать пластинками.
Подготовленное филе вынуть из солевого раствора, обсушить, сделать в нем ножом проколы и нашпиговать чесноком.
Растительное масло соединить с французской горчицей, добавить соевый соус, паприку и смесь перцев и хорошо вымешать. Обмазать маринадом филе со всех сторон и выдержать до получаса.
Поместить пастрому в нагретую до 250°С духовку и запекать 15 минут, после чего духовку выключить и, не открывая дверцы, выдержать филе до полного остывания (не менее 2 часов).
На заметку
Очень удобно замочить филе индейки в солевом растворе, а придя с работы, поставить запекаться перед сном и оставить пастрому в духовке до утра.
Таким же образом можно готовить пастрому и из куриного филе.
Состав маринада меняйте в зависимости от своих вкусовых предпочтений, добавляя розмарин, тимьян, майоран, базилик, кориандр, гвоздику, карри, куркуму, мускатный орех. Для особой пикантности добавьте в маринад пару столовых ложек меда.
Пастрома станет хорошей альтернативой вареной колбасе в оливье и отварной курятине в салатах.
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