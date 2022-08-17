Пастуший пирог: рецепт традиционной английской картофельной запеканки с фаршем

Это блюдо родом из 18-го столетия было традиционным способом спасти остатки большого воскресного обеда.
Сочетание мяса и картофеля - одно из самых любимых во все времена по всему миру. Для этого пирога подойдет не только говядина - изначально пастуший пирог готовили из баранины или ягнятины, вы можете использовать также свинину, если любите ее больше.
Ингредиенты
Для начинки
- масло - 1 ст. л.
- луковица - 1 шт.
- сельдерей - 2 стебля
- морковь - 2 шт.
- чеснок - 4 зубчика
- говяжий фарш - 500 г
- мука - 2 ст. л.
- томатная паста - 2 ст. л.
- красное вино - 0,5 ст.
- куриный бульон - 1 ст.
- горох - 1 ст.
- вустерширский соус - 1 ст. л.
- тимьян - 1 ч. л.
- розмарин - - 1 ч. л.
- петрушка - 1 ч. л.
Для картофельного пюре
- картофель - 1 кг
- лавровый лист - 1 шт.
- сливочное масло - 0,5 ст.
- молоко 1 ст.
- соль и перец по вкусу
Для сырной корочки
- пармезан - 2 ст. л.
- сливочное масло - 2 ст. л.
Приготовление
Фарш
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Нарежьте морковь и сельдерей кубиками, измельчите лук и чеснок. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук, морковь и сельдерей и готовьте 3-4 минуты, или пока овощи не станут золотисто-коричневыми и слегка нежными. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте говяжий фарш и готовьте, пока он не перестанет быть розовым. Добавьте муку и томатную пасту и готовьте 1 минуту. Влейте красное вино, затем добавьте куриный бульон, горох, вустерширский соус и свежие травы.
Снимите с огня и переложите все в смазанную маслом форму.
Картофельное пюре
Приготовьте картофельное пюре. Очистите и нарежьте картофель крупными кусками. Положите картофель в большую кастрюлю вместе с лавровым листом и залейте холодной водой. Посыпьте солью и доведите до кипения. Варите 15-20 минут, или пока картофель не станет мягким. Слейте воду и переложить обратно в кастрюлю. Уберите лавровый лист. Добавьте сливочное масло и молоко и разомните картофель до получения однородной массы без комков. Добавьте соль и перец по вкусу.
Пирог
Выложите картофельное пюре на фарш. Сверху посыпьте и посыпьте сыром пармезан и маслом.
Выпекайте в течение 20 минут, или пока верх не станет золотисто-коричневым.
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