Пастуший пирог: рецепт традиционной английской картофельной запеканки с фаршем

Сочетание мяса и картофеля - одно из самых любимых во все времена по всему миру. Для этого пирога подойдет не только говядина - изначально пастуший пирог готовили из баранины или ягнятины, вы можете использовать также свинину, если любите ее больше.

Ингредиенты

Для начинки

масло - 1 ст. л.

луковица - 1 шт.

сельдерей - 2 стебля

морковь - 2 шт.

чеснок - 4 зубчика

говяжий фарш - 500 г

мука - 2 ст. л.

томатная паста - 2 ст. л.

красное вино - 0,5 ст.

куриный бульон - 1 ст.

горох - 1 ст.

вустерширский соус - 1 ст. л.

тимьян - 1 ч. л.

розмарин - - 1 ч. л.

петрушка - 1 ч. л.

Для картофельного пюре

картофель - 1 кг

лавровый лист - 1 шт.

сливочное масло - 0,5 ст.

молоко 1 ст.

соль и перец по вкусу

Для сырной корочки

пармезан - 2 ст. л.

сливочное масло - 2 ст. л.

Приготовление

Фарш

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Нарежьте морковь и сельдерей кубиками, измельчите лук и чеснок. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук, морковь и сельдерей и готовьте 3-4 минуты, или пока овощи не станут золотисто-коричневыми и слегка нежными. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте говяжий фарш и готовьте, пока он не перестанет быть розовым. Добавьте муку и томатную пасту и готовьте 1 минуту. Влейте красное вино, затем добавьте куриный бульон, горох, вустерширский соус и свежие травы.

Снимите с огня и переложите все в смазанную маслом форму.

Картофельное пюре

Приготовьте картофельное пюре. Очистите и нарежьте картофель крупными кусками. Положите картофель в большую кастрюлю вместе с лавровым листом и залейте холодной водой. Посыпьте солью и доведите до кипения. Варите 15-20 минут, или пока картофель не станет мягким. Слейте воду и переложить обратно в кастрюлю. Уберите лавровый лист. Добавьте сливочное масло и молоко и разомните картофель до получения однородной массы без комков. Добавьте соль и перец по вкусу.

Пирог

Выложите картофельное пюре на фарш. Сверху посыпьте и посыпьте сыром пармезан и маслом.

Выпекайте в течение 20 минут, или пока верх не станет золотисто-коричневым.

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