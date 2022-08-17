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Пастуший пирог: рецепт традиционной английской картофельной запеканки с фаршем

Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Пастуший пирог: рецепт традиционной английской картофельной запеканки с фаршем

Фото: Credits

Это блюдо родом из 18-го столетия было традиционным способом спасти остатки большого воскресного обеда.

Сочетание мяса и картофеля - одно из самых любимых во все времена по всему миру. Для этого пирога подойдет не только говядина - изначально пастуший пирог готовили из баранины или ягнятины, вы можете использовать также свинину, если любите ее больше. 

Ингредиенты

Для начинки

  • масло - 1 ст. л.
  • луковица - 1 шт.
  • сельдерей - 2 стебля
  • морковь - 2 шт.
  • чеснок - 4 зубчика
  • говяжий фарш - 500 г
  • мука - 2 ст. л.
  • томатная паста - 2 ст. л.
  • красное вино - 0,5 ст.
  • куриный бульон - 1 ст.
  • горох - 1 ст.
  • вустерширский соус - 1 ст. л.
  • тимьян - 1 ч. л.
  • розмарин -  - 1 ч. л.
  • петрушка - 1 ч. л.

Для картофельного пюре

  • картофель  - 1 кг
  • лавровый лист - 1 шт.
  • сливочное масло - 0,5 ст.
  • молоко 1 ст.
  • соль и перец по вкусу

Для сырной корочки

  • пармезан - 2 ст. л.
  • сливочное масло - 2 ст. л.

Приготовление

Фарш

Разогрейте духовку до 200 градусов.
Нарежьте морковь и сельдерей кубиками, измельчите лук и чеснок. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Обжарьте лук, морковь и сельдерей и готовьте 3-4 минуты, или пока овощи не станут золотисто-коричневыми и слегка нежными. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте говяжий фарш и готовьте, пока он не перестанет быть розовым. Добавьте муку и томатную пасту и готовьте 1 минуту. Влейте красное вино, затем добавьте куриный бульон, горох, вустерширский соус и свежие травы.
Снимите с огня и переложите все в смазанную маслом форму. 

Картофельное пюре

Приготовьте картофельное пюре. Очистите и нарежьте картофель крупными кусками. Положите картофель в большую кастрюлю вместе с лавровым листом и залейте холодной водой. Посыпьте солью и доведите до кипения. Варите 15-20 минут, или пока картофель не станет мягким. Слейте воду и переложить обратно в кастрюлю. Уберите лавровый лист. Добавьте сливочное масло и молоко и разомните картофель до получения однородной массы без комков. Добавьте соль и перец по вкусу.

Пирог

Выложите картофельное пюре на фарш. Сверху посыпьте и посыпьте сыром пармезан и маслом.
Выпекайте в течение 20 минут, или пока верх не станет золотисто-коричневым. 

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