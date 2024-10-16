Паутинная вкусность: рецепт фаршированных яиц к Хэллоуину

Хэллоуин — это не только время для костюмов и украшений, но и отличный повод порадовать своих близких оригинальными блюдами.
Одним из таких деликатесов могут стать фаршированные яйца, рецепт которых показали на странице sheri_wilson_.
Ингредиенты
- Яйца
- 18 шт.
- Пищевый краситель
- Вода
- 1 стакан
- Майонез
- 4 ст. л
- Соль
- Перец
- чесночный порошок
- 1/4 ч. л
- Горчица
- 1 ч. л
Приготовление:
- Сварите яйца и дайте им полностью остыть;
- Осторожно потрескайте скорлупу тыльной стороной ложки (не слишком сильно), а затем положите в большой пакет на застёжке, наполненный 1 стаканом воды и несколькими каплями пищевого красителя;
- Дайте постоять 3 часа или ночь в холодильнике;
- Промойте и высушите каждое яйцо и очистите от скорлупы;
- Разрежьте яйца пополам и извлеките желтки;
- Соедините желтки с другими ингредиентами и разомните до однородности;
- Наполните смесью половинку каждого яица;
- Сверху посыпьте молотым перцем.
Советы:
- Цвет пищевого красителя выбирайте по своему усмотрению;
- При желании можете добавить сливочный сыр к начинке.
@sheri_wilson_ Spiderweb Eggs ️ I couldn't believe how spooky these turned out! -18 крупных вушек -краска цвета (я использовали несколько лопастей всех фиолетовых и зеленых) -1 кубик воды -1/2 картофеля малейшие -солютный и коричневый кусочек -1/4 цп кухонной шерсти -1 цп Dijon mustard Boil the eggs to средство firmness, then allow to cool completely. Crack shells with back of spoon (no too much) the place into a large ziplock bag filled with 1 cup water and few drops purple food coloring. Нажмите на 3 часа или через ночь в городе. Ринс и шпажать все яйца, они стрелять shells. Слить в яйца в полу и вытащить yolks. Совместить yolks s remaining ingredients, then mash together until smooth. Заливка смеси в любое из ячеек. Top with cracked pepper. #halloweenaesthetic #halloweentok #fallaesthetic #halloweenathome #spookyseason #halloweenvibes ♬ Fall Октябрь Halloween horror classic(177261) — rareNote
Эти яркие и вкусные яйца станут настоящим украшением вашего Хэллоуинского стола и не оставят безразличными ваших гостей.
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