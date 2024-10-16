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Паутинная вкусность: рецепт фаршированных яиц к Хэллоуину

Паутинная вкусность: рецепт фаршированных яиц к Хэллоуину

Фаршированные яйца к Геловину / Фото: Credits

Хэллоуин — это не только время для костюмов и украшений, но и отличный повод порадовать своих близких оригинальными блюдами.

Одним из таких деликатесов могут стать фаршированные яйца, рецепт которых показали на странице sheri_wilson_.

Ингредиенты

Яйца
18 шт.
Пищевый краситель
Вода
1 стакан
Майонез
4 ст. л
Соль
Перец
чесночный порошок
1/4 ч. л
Горчица
1 ч. л

Приготовление:

  • Сварите яйца и дайте им полностью остыть;
  • Осторожно потрескайте скорлупу тыльной стороной ложки (не слишком сильно), а затем положите в большой пакет на застёжке, наполненный 1 стаканом воды и несколькими каплями пищевого красителя;
  • Дайте постоять 3 часа или ночь в холодильнике;
  • Промойте и высушите каждое яйцо и очистите от скорлупы;
  • Разрежьте яйца пополам и извлеките желтки;
  • Соедините желтки с другими ингредиентами и разомните до однородности;
  • Наполните смесью половинку каждого яица;
  • Сверху посыпьте молотым перцем.

Советы:

  1. Цвет пищевого красителя выбирайте по своему усмотрению;
  2. При желании можете добавить сливочный сыр к начинке.
@sheri_wilson_ Spiderweb Eggs ️ I couldn't believe how spooky these turned out! -18 крупных вушек -краска цвета (я использовали несколько лопастей всех фиолетовых и зеленых) -1 кубик воды -1/2 картофеля малейшие -солютный и коричневый кусочек -1/4 цп кухонной шерсти -1 цп Dijon mustard Boil the eggs to средство firmness, then allow to cool completely. Crack shells with back of spoon (no too much) the place into a large ziplock bag filled with 1 cup water and few drops purple food coloring. Нажмите на 3 часа или через ночь в городе. Ринс и шпажать все яйца, они стрелять shells. Слить в яйца в полу и вытащить yolks. Совместить yolks s remaining ingredients, then mash together until smooth. Заливка смеси в любое из ячеек. Top with cracked pepper. #halloweenaesthetic #halloweentok #fallaesthetic #halloweenathome #spookyseason #halloweenvibes ♬ Fall Октябрь Halloween horror classic(177261) — rareNote

Эти яркие и вкусные яйца станут настоящим украшением вашего Хэллоуинского стола и не оставят безразличными ваших гостей.

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