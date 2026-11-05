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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

Печень говяжья с луком: быстрый рецепт бюджетного блюда

Просто, быстро и очень вкусно.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
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Печень говяжья с луком

Печень говяжья с луком / © Credits

Печень говяжья с луком получается мягкая и нежная. Подайте с картофельным пюре, рисом или гречкой.

  1. Печень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем, удалите пленку, нарежьте небольшими кусочками.

  2. В миску всыпьте муку и обваляйте каждый кусочек печени со всех сторон.

  3. Лук очистите, нарежьте полукольцами.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, затем выложите печень, поперчите, посолите, перемешайте.

  5. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 12-15 минут.

Советы:

  1. По желанию в блюдо можно добавить 1-2 зубчика чеснока.

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