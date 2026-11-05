- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 218
- Время на прочтение
- 1 мин
Печень говяжья с луком: быстрый рецепт бюджетного блюда
Просто, быстро и очень вкусно.
Печень говяжья с луком получается мягкая и нежная. Подайте с картофельным пюре, рисом или гречкой.
Печень промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем, удалите пленку, нарежьте небольшими кусочками.
В миску всыпьте муку и обваляйте каждый кусочек печени со всех сторон.
Лук очистите, нарежьте полукольцами.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте лук до мягкости, затем выложите печень, поперчите, посолите, перемешайте.
Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне 12-15 минут.
Советы:
По желанию в блюдо можно добавить 1-2 зубчика чеснока.
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: