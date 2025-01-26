Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Печень индейки в медово-соевом соусе: рецепт необычного блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
161 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
112
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Печень индейки в медово-соевом соусе: рецепт необычного блюда

Печень индейки в медово-соевом соусе / Фото: Credits

Чтобы печень индейки получилась нежной и сочной, замаринуйте ее в медово-соевом соусе.

Подавать можно с макаронами, рисом, гречкой или со свежим овощным салатом.

Ингредиенты

печень индюшиная
500 г
лук репчатый
2 шт.
соевый соус
4 ст. л.
томатная паста
1 ст. л.
мед
1 ст. л.
крахмал картофельный
1 ст. л.
масло растительное
2-3 ст. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Печень промойте и удалите пленки и протоки, а затем нарежьте на средние кусочки.
  2. Крахмал разведите в 100 мл холодной кипяченой воды. 
  3. Для маринада в миске соедините соевый соус, томатную пасту, мед, растительное масло, крахмал, паприку, перец черный молотый.
  4. Добавьте печень и перемешайте. Оставьте на 25 минут.
  5. Лук очистите, промойте и нарежьте полукольцами.
  6. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте до мягкости лук, выложите печень с маринадом и обжарьте блюдо на среднем огне, до золотистого цвета.

Советы:

  • Томатную пасту можно заменить на любой кетчуп.

Читайте также:

Летний салат! Свежие овощи, индейка и апельсин! – Рецепты Сниданка с 1+1

Летний салат! Свежие овощи, индейка и апельсин! – Рецепты Сниданка с 1+1

Похожие темы:

Следующая публикация