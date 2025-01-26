Печень индейки в медово-соевом соусе: рецепт необычного блюда

Чтобы печень индейки получилась нежной и сочной, замаринуйте ее в медово-соевом соусе.
Подавать можно с макаронами, рисом, гречкой или со свежим овощным салатом.
Ингредиенты
- печень индюшиная
- 500 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- соевый соус
- 4 ст. л.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- мед
- 1 ст. л.
- крахмал картофельный
- 1 ст. л.
- масло растительное
- 2-3 ст. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Печень промойте и удалите пленки и протоки, а затем нарежьте на средние кусочки.
- Крахмал разведите в 100 мл холодной кипяченой воды.
- Для маринада в миске соедините соевый соус, томатную пасту, мед, растительное масло, крахмал, паприку, перец черный молотый.
- Добавьте печень и перемешайте. Оставьте на 25 минут.
- Лук очистите, промойте и нарежьте полукольцами.
- На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте до мягкости лук, выложите печень с маринадом и обжарьте блюдо на среднем огне, до золотистого цвета.
Советы:
- Томатную пасту можно заменить на любой кетчуп.
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