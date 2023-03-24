Печень свиная, тушенная в сметане: рецепт вкусного блюда

Нежная и вкусная печенка в соусе из сметаны – отличный вариант горячего блюда, которое сочетается с любым гарниром.

Перед приготовлением свиную печень обязательно вымочить в молоке.

Ингредиенты

печень свиная – 500 г

лук репчатый – 2 шт.

сметана – 200 г

мука – 1 ч. л.

молоко (для вымачивания печени) – 200 мл

вода – 1 стакан

масло растительное – 3 ст. л.

чеснок – 1 зубчик

соль, перец черный молотый

Приготовление

С печени снимите пленку, нарежьте кусочками. Залейте молоком на 30 минут. Вытяните печень из молока, просушите бумажным полотенцем.

На сковороду с разогретым маслом, выложите лук, нарезанный полукольцами. Обжарьте до мягкости. Выложите к луку печень и обжарьте еще минут пять.

В стакане смешайте муку, сметану и воду. Перемешайте до растворения комочков. Добавьте соус к печени, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок. Тушите 15 минут. Посыпьте зеленью.

Советы

Чтобы легче снять пленку с печени, смажьте ее лимонным соком.

Сметану и молоко используйте любой жирности.

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