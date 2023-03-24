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Печень свиная, тушенная в сметане: рецепт вкусного блюда

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
222
Время на прочтение
1 мин
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Печень свиная, тушенная в сметане: рецепт вкусного блюда

Фото: Credits

Нежная и вкусная печенка в соусе из сметаны – отличный вариант горячего блюда, которое сочетается с любым гарниром.

Перед приготовлением свиную печень обязательно вымочить в молоке.

Ингредиенты

  • печень свиная – 500 г
  • лук репчатый – 2 шт.
  • сметана – 200 г
  • мука – 1 ч. л.
  • молоко (для вымачивания печени) – 200 мл
  • вода – 1 стакан
  • масло растительное – 3 ст. л.
  • чеснок – 1 зубчик
  • соль, перец черный молотый

Приготовление

С печени снимите пленку, нарежьте кусочками. Залейте молоком на 30 минут. Вытяните печень из молока, просушите бумажным полотенцем.

На сковороду с разогретым маслом, выложите лук, нарезанный полукольцами. Обжарьте до мягкости. Выложите к луку печень и обжарьте еще минут пять.

В стакане смешайте муку, сметану и воду. Перемешайте до растворения комочков. Добавьте соус к печени, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок. Тушите 15 минут. Посыпьте зеленью.

Советы

  • Чтобы легче снять пленку с печени, смажьте ее лимонным соком.
  • Сметану и молоко используйте любой жирности.

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Дата публикации
Просмотры
222
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