Печень свиная, тушенная в сметане: рецепт вкусного блюда

Нежная и вкусная печенка в соусе из сметаны – отличный вариант горячего блюда, которое сочетается с любым гарниром.
Перед приготовлением свиную печень обязательно вымочить в молоке.
Ингредиенты
- печень свиная – 500 г
- лук репчатый – 2 шт.
- сметана – 200 г
- мука – 1 ч. л.
- молоко (для вымачивания печени) – 200 мл
- вода – 1 стакан
- масло растительное – 3 ст. л.
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец черный молотый
Приготовление
С печени снимите пленку, нарежьте кусочками. Залейте молоком на 30 минут. Вытяните печень из молока, просушите бумажным полотенцем.
На сковороду с разогретым маслом, выложите лук, нарезанный полукольцами. Обжарьте до мягкости. Выложите к луку печень и обжарьте еще минут пять.
В стакане смешайте муку, сметану и воду. Перемешайте до растворения комочков. Добавьте соус к печени, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок. Тушите 15 минут. Посыпьте зеленью.
Советы
- Чтобы легче снять пленку с печени, смажьте ее лимонным соком.
- Сметану и молоко используйте любой жирности.
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