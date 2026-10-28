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Печенье в форме лица Джека Скеллингтона на Хэллоуин: рецепт страшно милых лакомств
Хэллоуин — идеальный повод добавить немного волшебства даже в обычное чаепитие. На этот раз предлагаем приготовить песочное печенье в форме лица Джека Скеллингтона — культового героя мультфильма «Кошмар перед Рождеством».
Если вы уже ищете идеи для вечеринки в честь Хэллоуина, тематического киновечера или просто хотите удивить друзей необычным десертом, это печенье определенно заслуживает внимания. О рецепте рассказали на странице Snacks Wonders и предложили превратить обычное домашнее печенье в маленьких героев праздничного стола.
Ингредиенты
сливочное масло без соли — 115 г
сахар — 100 г
крупное яйцо — 1 шт.
ванильный экстракт — 1 ч. л.
пшеничная мука — 190 г
разрыхлитель — 1 ч. л.
соль — щепотка
малиновый или клубничный джем — 60 г
Для декора
шоколад — 55–60 г
кокосовое масло — 1 ч. л.
Приготовление
Разогрейте духовку до 175°C и застелите противень пергаментом.
Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до светлой, воздушной консистенции.
Добавьте яйцо и ванильный экстракт и перемешайте до однородности.
Постепенно всыпьте муку, разрыхлитель и соль.
Замесите мягкое тесто.
Отделите порции теста примерно по 1 ст. л и скатайте из них шарики.
Слегка обваляйте каждый шарик в сахаре и выложите на противень, оставив между ними примерно 5 см свободного места.
Слегка приплюсните шарики.
Пальцем или округлой ручкой кухонной утвари сделайте в каждом печенье два глубоких углубления — будущие глазницы Джека.
Осторожно добавьте в каждое примерно ¼ ч. л джема. Не переполняйте углубления, чтобы начинка не растекалась.
Поставьте печенье в духовку на 10–12 мин.
Края должны подхватиться, но не должны сильно подрумяниться.
Оставьте готовые печенья на противне на 5 мин, а затем аккуратно переложите на решетку и полностью остудите.
Смешайте шоколад с кокосовым маслом и растопите в микроволновой печи короткими интервалами по 15 секунд, каждый раз перемешивая.
Переложите шоколад в кондитерский мешок с тонким наконечником и нарисуйте длинную улыбку со штрихами-швами и две маленькие точки для носа.
Подождите, пока шоколад застынет.
Советы
Не торопитесь с украшением. Прежде чем рисовать шоколадом, дождитесь, пока печенье полностью остынет. Иначе линии могут растекаться, а улыбка потеряет четкость.
Выбирайте густой джем. Малиновый даст яркий красный цвет, а клубничный сделает вкус немного мягче. Если начинка слишком жидкая, её лучше предварительно немного уварить и остудить.
Сливочное тесто, фруктовая начинка и шоколадный декор создают сочетание, которое радует не только вкусом, но и внешним видом.