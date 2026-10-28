Печенье в форме лица Джека Скеллингтона на Хэллоуин: рецепт страшно милых лакомств

Печенье Джека Скеллингтона instagram.com_snackswonders / © Instagram

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Если вы уже ищете идеи для вечеринки в честь Хэллоуина, тематического киновечера или просто хотите удивить друзей необычным десертом, это печенье определенно заслуживает внимания. О рецепте рассказали на странице Snacks Wonders и предложили превратить обычное домашнее печенье в маленьких героев праздничного стола.

Ингредиенты

сливочное масло без соли — 115 г

сахар — 100 г

крупное яйцо — 1 шт.

ванильный экстракт — 1 ч. л.

пшеничная мука — 190 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

соль — щепотка

малиновый или клубничный джем — 60 г

Для декора

шоколад — 55–60 г

кокосовое масло — 1 ч. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 175°C и застелите противень пергаментом. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до светлой, воздушной консистенции. Добавьте яйцо и ванильный экстракт и перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку, разрыхлитель и соль. Замесите мягкое тесто. Отделите порции теста примерно по 1 ст. л и скатайте из них шарики. Слегка обваляйте каждый шарик в сахаре и выложите на противень, оставив между ними примерно 5 см свободного места. Слегка приплюсните шарики. Пальцем или округлой ручкой кухонной утвари сделайте в каждом печенье два глубоких углубления — будущие глазницы Джека. Осторожно добавьте в каждое примерно ¼ ч. л джема. Не переполняйте углубления, чтобы начинка не растекалась. Поставьте печенье в духовку на 10–12 мин. Края должны подхватиться, но не должны сильно подрумяниться. Оставьте готовые печенья на противне на 5 мин, а затем аккуратно переложите на решетку и полностью остудите. Смешайте шоколад с кокосовым маслом и растопите в микроволновой печи короткими интервалами по 15 секунд, каждый раз перемешивая. Переложите шоколад в кондитерский мешок с тонким наконечником и нарисуйте длинную улыбку со штрихами-швами и две маленькие точки для носа. Подождите, пока шоколад застынет.

Советы

Не торопитесь с украшением. Прежде чем рисовать шоколадом, дождитесь, пока печенье полностью остынет. Иначе линии могут растекаться, а улыбка потеряет четкость.

Выбирайте густой джем. Малиновый даст яркий красный цвет, а клубничный сделает вкус немного мягче. Если начинка слишком жидкая, её лучше предварительно немного уварить и остудить.

Сливочное тесто, фруктовая начинка и шоколадный декор создают сочетание, которое радует не только вкусом, но и внешним видом.

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