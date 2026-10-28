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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
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Время на прочтение
2 мин

Печенье в форме лица Джека Скеллингтона на Хэллоуин: рецепт страшно милых лакомств

Хэллоуин — идеальный повод добавить немного волшебства даже в обычное чаепитие. На этот раз предлагаем приготовить песочное печенье в форме лица Джека Скеллингтона — культового героя мультфильма «Кошмар перед Рождеством».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Печенье Джека Скеллингтона instagram.com_snackswonders

Печенье Джека Скеллингтона instagram.com_snackswonders / © Instagram

Если вы уже ищете идеи для вечеринки в честь Хэллоуина, тематического киновечера или просто хотите удивить друзей необычным десертом, это печенье определенно заслуживает внимания. О рецепте рассказали на странице Snacks Wonders и предложили превратить обычное домашнее печенье в маленьких героев праздничного стола.

Ингредиенты

  • сливочное масло без соли — 115 г

  • сахар — 100 г

  • крупное яйцо — 1 шт.

  • ванильный экстракт — 1 ч. л.

  • пшеничная мука — 190 г

  • разрыхлитель — 1 ч. л.

  • соль — щепотка

  • малиновый или клубничный джем — 60 г

Для декора

  • шоколад — 55–60 г

  • кокосовое масло — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175°C и застелите противень пергаментом.

  2. Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до светлой, воздушной консистенции.

  3. Добавьте яйцо и ванильный экстракт и перемешайте до однородности.

  4. Постепенно всыпьте муку, разрыхлитель и соль.

  5. Замесите мягкое тесто.

  6. Отделите порции теста примерно по 1 ст. л и скатайте из них шарики.

  7. Слегка обваляйте каждый шарик в сахаре и выложите на противень, оставив между ними примерно 5 см свободного места.

  8. Слегка приплюсните шарики.

  9. Пальцем или округлой ручкой кухонной утвари сделайте в каждом печенье два глубоких углубления — будущие глазницы Джека.

  10. Осторожно добавьте в каждое примерно ¼ ч. л джема. Не переполняйте углубления, чтобы начинка не растекалась.

  11. Поставьте печенье в духовку на 10–12 мин.

  12. Края должны подхватиться, но не должны сильно подрумяниться.

  13. Оставьте готовые печенья на противне на 5 мин, а затем аккуратно переложите на решетку и полностью остудите.

  14. Смешайте шоколад с кокосовым маслом и растопите в микроволновой печи короткими интервалами по 15 секунд, каждый раз перемешивая.

  15. Переложите шоколад в кондитерский мешок с тонким наконечником и нарисуйте длинную улыбку со штрихами-швами и две маленькие точки для носа.

  16. Подождите, пока шоколад застынет.

Советы

  • Не торопитесь с украшением. Прежде чем рисовать шоколадом, дождитесь, пока печенье полностью остынет. Иначе линии могут растекаться, а улыбка потеряет четкость.

  • Выбирайте густой джем. Малиновый даст яркий красный цвет, а клубничный сделает вкус немного мягче. Если начинка слишком жидкая, её лучше предварительно немного уварить и остудить.

Сливочное тесто, фруктовая начинка и шоколадный декор создают сочетание, которое радует не только вкусом, но и внешним видом.

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